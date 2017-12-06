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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД Миасса усилили нарядами областного полка ДПС

Инспекторы обращают особое внимание на грубых нарушителей ПДД и то, как водители пропускают пешеходов.

Источник: dostup1.ru

В Миассе (Челябинская область) вместе с местными сотрудниками ГИБДД неделю будет трудиться десяток экипажей из областного полка ДПС — «охотиться» инспекторы будут на грубых нарушителей, а также обратят особое внимание на безопасность пешеходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 5 по 11 декабря 2017 года на территории Миасса сотрудники полка ДПС ГИБДД Челябинской области проводится мероприятие по оказанию помощи в охране общественного порядка. Основными задачами будут выявление грубых нарушителей, профилактика ДТП с участием нетрезвых водителей и тех, кто не пропускает пешеходов.

«Перед заступлением на службу с нарядами ДПС был проведен инструктаж заместителем начальника Управления ГИБДД полковником полиции Андреем Харцызовым, проверены экипировка, знание нормативно-правовых актов, владение информацией об оперативной обстановке на обслуживаемой территории, после чего сотрудники Госавтоинспекции приступили к исполнению служебных обязанностей», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, в 2017 году на территории Миасского городского округа зарегистрировано 245 ДТП, в которых 32 человека погибли, 303 получили травмы.

Ранее прокуратура Миасса провела проверку по информации областного главка МВД о неудовлетворительной работе по обустройству переходов в городе, что вызвало резкий рост показателей аварийности с участием пешеходов с начала 2017 года. В ходе проверки выявлено 14 участков дорог с «зебрами», не соответствующими федеральным стандартам. Миасский городской суд по требованию прокуратуры обязал мэрию привести переходы в соответствие до 31 декабря 2018 года.

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