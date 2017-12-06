ГИБДД Миасса усилили нарядами областного полка ДПС

Источник: dostup1.ru

В Миассе (Челябинская область) вместе с местными сотрудниками ГИБДД неделю будет трудиться десяток экипажей из областного полка ДПС — «охотиться» инспекторы будут на грубых нарушителей, а также обратят особое внимание на безопасность пешеходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 5 по 11 декабря 2017 года на территории Миасса сотрудники полка ДПС ГИБДД Челябинской области проводится мероприятие по оказанию помощи в охране общественного порядка. Основными задачами будут выявление грубых нарушителей, профилактика ДТП с участием нетрезвых водителей и тех, кто не пропускает пешеходов.

«Перед заступлением на службу с нарядами ДПС был проведен инструктаж заместителем начальника Управления ГИБДД полковником полиции Андреем Харцызовым, проверены экипировка, знание нормативно-правовых актов, владение информацией об оперативной обстановке на обслуживаемой территории, после чего сотрудники Госавтоинспекции приступили к исполнению служебных обязанностей», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, в 2017 году на территории Миасского городского округа зарегистрировано 245 ДТП, в которых 32 человека погибли, 303 получили травмы.