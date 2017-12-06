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13:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Снегопад на М5 в Самарской области может отразиться на трафике в Башкирии

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Сегодняшний снегопад в Самарской области может отразиться на движении транспорта в республике, предупреждает Упрдор «Приуралье».

В области введено ограничение движение грузовых автомобилей с 890-й по 1194-й км на трассе М-5 «Урал», в их числе — подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, а также отрезок трассы Р-228 Сызрань — Саратов с 17-й по 25-й км, участок дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном с 8-го по 172-й км.

Ориентировочное время окончания ограничения — 18.00 по московскому времени. Это нужно учитывать при планировании поездок в сторону Самарской области. Телефон оперативного дежурного: 8 (347) 228−12−18.

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