Снегопад на М5 в Самарской области может отразиться на трафике в Башкирии

В области введено ограничение движение грузовых автомобилей с 890-й по 1194-й км на трассе М-5 «Урал», в их числе — подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, а также отрезок трассы Р-228 Сызрань — Саратов с 17-й по 25-й км, участок дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном с 8-го по 172-й км.