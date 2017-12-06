Умение прощать разглядели в структуре головного мозга

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Неумение идти на компромисс и прощать во многом выражается в неготовности мириться с нечестным поведением и может быть связано с развитием ряда психических заболеваний, включая клиническую депрессию.

Нейровизуализационные исследования связывают умение людей прощать с повышенной активностью префронтальной коры, участвующей, кроме всего прочего, в процессе принятия решений. Тем не менее, все предыдущие исследования были сосредоточены только на поиске функциональных различий в активности головного мозга прощающих и не желающих прощать людей. В своей новой работе китайские ученые под руководством Цзяна Цю (Jiang Qiu) из Юго-западного университета в Чунцине рассмотрели другие возможные различия — структурные.

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Исследователи попросили участников эксперимента заполнить специальный опрос на готовность прощать: такой опрос состоит из утверждений вида «Я очень быстро успокаиваюсь, если кто-то обидит мои чувства», а ответы даются по пятибалльной шкале Лайкерта, где один — «абсолютно несогласен», а пять — «абсолютно согласен». Изображения головного мозга были получены при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ). Всего в исследовании принял участие 191 человек без неврологических заболеваний.

С целью проследить за различиями в объеме белого и серого вещества головного мозга ученые провели анализ с помощью воксельной морфометрии (англ. voxel-based morphometry) — метода анализа нейровизуализационных данных, который помогает выявить даже небольшие различия в структуре головного мозга на уровне вокселей объемом 1 мм³.

Ученые обнаружили связь между результатами опроса и объемом белого и серого вещества головного мозга. Так, высокие показатели опроса среди участников были связаны с бóльшим объемом серого вещества в дорсолатеральной части префронтальной коры, и меньшим — в верхней лобной извилине и правой части островковой доли. Кроме того, уменьшение объема белого вещества также наблюдалось в верхней лобной извилине. Результаты были скорректированы на пол и возраст — то есть наблюдались у участников из всей выборки.

Авторы, таким образом, приходят к выводу, что умение прощать обусловлено нейроанатомическими различиями в структуре белого и серого вещества в участках мозга, отвечающих за когнитивный контроль и способность к эмпатии.

Так, дорсолатеральная часть префронтальной коры отвечает за когнитивный контроль и эмоциональную регуляцию, а также участвует в принятии решений в ситуации моральной неоднозначности, в то время как островковая доля связана с обработкой стимулов, вызывающих отвращение или неодобрение. Меньший объем этой доли у людей, склонных к прощению, может указывать на то, что они менее восприимчивы к нечестному поведению. Различия в объеме белого вещества, в свою очередь, указывают на различия в связности участков головного мозга, участвующих в обработке такого поведения и принятия решений.

Способность к прощению поведения других людей во многом завязана на тенденции людей к просоциальному поведению: недавно, например, ученые обнаружили, что женский мозг оказался намного просоциальнее мужского.