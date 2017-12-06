Портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для публичных слушаний планируют запустить в марте 2018 г

«Будет запущена платформа, где будет визуализация, чтобы люди могли посмотреть, как это будет выглядеть, какая там логистическая информация, какие проекты. Плюс есть идея показывать поэтажные планы, отделку. Надеемся, мы к марту, к началу публичных слушаний, 10 кварталов, которые выставят на публичные слушания, разместим на площадке», — сказал Серов.
По его словам, планируется, что проект будет пополняться по мере прохождения публичных слушаний.
По мере того, как будут прорабатываться кварталы, готовиться к общественным слушаниям, эта информация будет попадать туда. Границы будут отрисовываться, и люди смогут посмотреть.
Александр СеровУправляющий ГБУ «Мосгоргеотрест»
Раннее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщала журналистам, что первые публичные слушания по проектам программы реновации могут пройти в конце I квартала 2018 г.