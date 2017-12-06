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14:08 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для публичных слушаний планируют запустить в марте 2018 г

Портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для публичных слушаний планируют запустить в марте 2018 г. Об этом журналистам сообщил управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов.

Источник: РИА "Новости"

«Будет запущена платформа, где будет визуализация, чтобы люди могли посмотреть, как это будет выглядеть, какая там логистическая информация, какие проекты. Плюс есть идея показывать поэтажные планы, отделку. Надеемся, мы к марту, к началу публичных слушаний, 10 кварталов, которые выставят на публичные слушания, разместим на площадке», — сказал Серов.

По его словам, планируется, что проект будет пополняться по мере прохождения публичных слушаний.

По мере того, как будут прорабатываться кварталы, готовиться к общественным слушаниям, эта информация будет попадать туда. Границы будут отрисовываться, и люди смогут посмотреть.
Александр Серов
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест»

Раннее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщала журналистам, что первые публичные слушания по проектам программы реновации могут пройти в конце I квартала 2018 г.

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