Портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для публичных слушаний планируют запустить в марте 2018 г

«Будет запущена платформа, где будет визуализация, чтобы люди могли посмотреть, как это будет выглядеть, какая там логистическая информация, какие проекты. Плюс есть идея показывать поэтажные планы, отделку. Надеемся, мы к марту, к началу публичных слушаний, 10 кварталов, которые выставят на публичные слушания, разместим на площадке», — сказал Серов.