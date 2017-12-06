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20:06 (мск), источник: Forbes

Михай I как легенда XX века. Невероятная история жизни короля Румынии

На 97-м году жизни скончался бывший король Румынии Михай I, который был уникальным главой государства. Под его руководством страна воевала во Второй мировой войне последовательно на стороне гитлеровской коалиции, а после — союзников.

Источник: AP 2017

Sic transit gloria mundi — эта новость должна была быть среди самых главных, но она прошла незаметно, вторым планом. Смерть последнего из глав государств времен Второй мировой войны оказалось вовсе не в топе, говоря новомодным языком.

Бывший король Румынии Михай I ушел из жизни на девяносто седьмом году, давным-давно превратившись в живую легенду, без возраста и, как будто, без тела, пребывая в статусе, скорее, мифа. Само сознание того, что где-то живет человек, стоявший в одном ряду с Черчиллем и Сталиным, Гитлером и Муссолини, казалось каким-то потусторонним видением.

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Михай стал королем впервые в 1927 году, когда у власти во Франции находился Пуанкаре, посещавший Россию еще в 1913 в статусе президента, и принимавшийся Николаем II, в Венгрии — правил австро-венгерский адмирал Хорти, был жив Клемансо, отличившийся еще при Парижской коммуне, а Сталин еще не имел всей полноты власти и не поссорился с Рыковым и Бухариным. Понятно, что юный король не правил тогда самостоятельно, но формально он уже сидел на престоле.

При этом его отец — Кароль — был жив, здоров и относительно молод. Причина, по которой именно шестилетний Михай взошел на трон, заключалась в скандальном поведении его родителя. Кароль, будучи наследным принцем, сперва женился на девушке не из монаршей семьи без согласия своего отца — короля Фердинанда I, потом он под нажимом родственников развелся, и женился вторично на греческой принцессе Елене. Плодом этого «законного» брака и стал Михай.

Но вскоре его отец встретил Магду Лупеску — дочь аптекаря еврейского происхождения, бывшую замужем за простым офицером, и влюбился в нее.

Скандальная связь шокировала высший свет Румынии. Принцу пришлось отказаться от своих прав на престол и эмигрировать из страны

Однако регентский совет при маленьком Михае управлял так бездарно, что в Румынии возникло движение за возвращение Кароля, что и случилось в 1930 году, когда он был провозглашен королем.

Второе царствование и арест Антонеску

Мать Михая покинула страну и последующие десять лет он провел по большей части в разлуке с нею. Однако в 1940 году Румыния оказалась в глубочайшем политическом кризисе. К тому времени король Кароль II произвел государственный переворот, и сосредоточил в своих руках всю власть. Для этого ему понадобилось, в том числе, убить легендарного Михая Кодряну, основателя и лидера «Железной гвардии». Но чем сильнее становились позиции монарха внутри страны, тем слабее Румыния выглядела на международной арене. В 1940 году СССР отнял у нее Бессарабию и Северную Буковину, а Венгрия — по итогам Венского арбитража, часть Трансильвании. Снести такого позора было невозможно, и Кароль II отрекся от престола и бежал вместе с Магдой Лупеску из страны. В противном случае их могли свергнуть силой. Михай вторично стал королем.

Впрочем, несмотря на свои девятнадцать лет, до реальной власти он допущен не был. Она находилась в руках «кондукатора» Иона Антонеску, который присоединился к походу Гитлера на Советский Союз, что, в конечном итоге, привело Румынию к тому, что в августе 1944-го года советские войска вплотную подошли к ее границам. Перед лицом неминуемого поражения, двадцатитрехлетний Михаил решился на самый главный поступок в его жизни, благодаря которому и вошел в историю, и был награжден Сталиным орденом «Победа». Он организовал государственный переворот — пригласил к себе Антонеску, и прямо в королевских покоях диктатор был арестован 23 августа 1944 года. Этим шагом, по мнению некоторых историков, монарх сократил войну почти на полгода, поскольку немцы были вынуждены бежать с Балкан.

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Подобный поступок требовал известной смелости, Михай многим рисковал. Впрочем, аналогичным образом годом ранее был арестован Муссолини в Риме. За счет этого хода король продлил свое правление на три с лишним года. Но он опять остался без реальной власти. Антонеску заменили сперва генералы, не смевшие ничего делать против решения советских властей, а затем сторонник коммунистов Петру Гроза, который и вынудил 30 декабря 1947 года Михая отречься, придя к нему в кабинет с пистолетом, и сопровождаемый вождем компартии Георгиу-Дежем. Через несколько дней бывший король покинул Румынию.

Изгнание, жизнь на ферме, работа брокером

Жизнь в изгнании оказалась не простой. Коммунисты разрешили ему взять собой сумму примерно в 500 000 франков, которую определил сам Сталин. Но деньги быстро утекли — много расходов потребовала его свадьба (жена прожила девяносто три года и умерла в прошлом году), и представительские расходы, поскольку он вновь называл себя королем, объявив отречение недействительным.

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До 1956 года Михай жил в Англии, где купил ферму, на которой занимался разведением кур и гусей, и работал в столярной мастерской. Затем он с семьей переехал в Швейцарию, где работал сперва летчиком, а в 1959 году основал компанию по производству электроники и систем управления под названием Metravel. Она работала до 1964 года, выпуская железнодорожное оборудование и системы сигнализации, а также занимаясь перепродажей подержанных самолетов. Но бизнесменом Михай, как и королем, оказался не очень сильным, и не выдержав конкуренции, продал компанию.

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Затем он девять лет работал как биржевой брокер, пройдя соответствующие курсы на фондовой бирже на Уолл-стрит, но также без особого успеха. Как признавался экс-король своему биографу Мирче Чобану: «Работа биржевого маклера мне не нравится. Вы должны бегать за клиентами, знать их куда они направляются, звонить им весь день по телефону. Я не мог этого делать». Заработки были скромными, и его дети с ранних лет вынуждены были подрабатывать. Дочери например, работали продавщицами цветов и бижутерии.

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В этом смысле он сильно отличался от другого царя-изгнанника, своего соседа по ту сторону Дуная — болгарского Симеона II, который оказался успешным менеджером и предпринимателем, возглавляя много лет испанское представительство французского концерна «Томсон», консультировал банковский и гостиничный бизнес. Конечно, болгарину было проще, поскольку за границей он оказался в возрасте девяти лет, и над ним не висел груз прошлого как над Михаем.

Возможно поэтому Симеон вернулся после падения коммунизма в Болгарию и пошел в политику, став премьер-министром родной страны. Впрочем, Михаю было уже почти семьдесят, когда свергли Чаушеску, а Симеон — на шестнадцать лет его моложе. К тому же румынские власти изначально восприняли бывшего короля в штыки, и много лет препятствовали его возвращению, запретив въезд в страну. Они боялись его популярности и авторитета. Под конец своей жизни, Михай добился права на посещение родины. Ему вернули в собственность несколько замков, земельные и лесные участки, коллекцию семейных картин на общую сумму в 180 миллионов евро.

Михай I был уникальным главой государства. Под его руководством страна воевала во Второй мировой войне последовательно на стороне стран Оси, а после — союзников.

Он являлся почти три десятилетия единственным из остававшихся в живых обладателей редчайшего ордена Победы (их всего было двадцать). При этом он дважды удостаивался дружеского приема у Гитлера, и, возможно, был последним из живущих, кто встречался с фюрером. В 2010 году он присутствовал в Москве на параде Победы, олицетворяя собою живую связь времен.

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