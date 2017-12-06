Омские школьники оказались самыми умными в Сибири

Согласно исследованию, у юных омичей самый высокий средний показатель в СФО — 100,6 балла. Совсем немного отстают ребята из Новосибирска — 100,4 балла, на третьем месте расположились молодые красноярцы — 99,6 балла.

Исследование взято на основе данных Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, подготовленной Организацией экономического сотрудничества и развития. Согласно нему самые умные школьники проживают в Москве, а самый низкий IQ у ребят из Забайкальского края.