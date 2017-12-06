В Казани продлены сроки ограничения движения по улицам Ютазинская и Рахимова

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). В Казани до 20 декабря продлено полное поэтапное закрытие проезжих частей улиц Ютазинская (вдоль здания № 2) и Рахимова (вдоль здания № 3 по ул. Ютазинская).

На участках дорог продолжаются работы по строительству наружных сетей канализации, сообщают в Комитете внешнего благоустройства. Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.