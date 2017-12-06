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14:13 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе из-за штормов приостановили укрепление авандюны

Укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами.

Авандюну на Куршской косе пока не будут восстанавливать, так как нынешние работы в этом направлении неэффективны. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Во вторник, 5 декабря, состоялось заседание научно-технического совета парка. Главным вопросом стал размыв авандюны на 13-м километре во время осенних штормов.

Работы по укреплению берега проводились с ноября 2016 по февраль 2017 года. «Первый осенний шторм показал слабые места новой берегозащитной конструкции, сооружённой ГБУ “Балтберегозащита”, и на сегодняшний день из-за конструктивных просчётов остаются предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной штормовым переливом морской воды и подтоплением единственной дороги на Куршскую косу на пониженных участках», — отметил директор Куршской косы Анатолий Калина.

По словам руководителя парка, решено работы по восстановлению авандюны пока свернуть, так как укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами. Без этого работы вряд ли целесообразны, подчеркнул Калина. Его позицию поддержал научно-технический совет.

Ранее доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов рассказал, что, если не провести серьёзных инженерных работ, Куршская коса может превратиться в остров.

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