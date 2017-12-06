На Куршской косе из-за штормов приостановили укрепление авандюны
Укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами.
Укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами.
Авандюну на Куршской косе пока не будут восстанавливать, так как нынешние работы в этом направлении неэффективны. Об этом сообщает
Во вторник, 5 декабря, состоялось заседание
Работы по укреплению берега проводились с ноября 2016 по февраль 2017 года. «Первый осенний шторм показал слабые места новой берегозащитной конструкции, сооружённой ГБУ “Балтберегозащита”, и на сегодняшний день
По словам руководителя парка, решено работы по восстановлению авандюны пока свернуть, так как укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами. Без этого работы вряд ли целесообразны, подчеркнул Калина. Его позицию поддержал
Ранее доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов рассказал, что, если не провести серьёзных инженерных работ, Куршская коса может превратиться в остров.