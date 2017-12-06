У кинотеатра «Космос» массово вырубают деревья
Пользователи жалуются на превращение микрорайона в каменные джунгли.
Пользователи жалуются на превращение микрорайона в каменные джунгли.
Сегодня, 6 декабря, в паблике «Жесть Омска» появилась тревожная запись. Пользователь Александр Барановский пожаловался на вырубку деревьев в зеленом массиве у «Космоса».
Автор поста предположил, что на этом месте будет очередной дом.
— Единственный клочок лесного массива, сохранившийся на территории нового комплекса новостроек за кинотеатром «Космос», вырубают прямо сейчас, видимо, под стройку еще одного дома.
Отметим, что перспектива вырубки этого района нигде не обсуждалась. Не исключено, что официально эта акция называется «кронированием».