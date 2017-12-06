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14:35 (мск), источник: Om1.ru

У кинотеатра «Космос» массово вырубают деревья

Пользователи жалуются на превращение микрорайона в каменные джунгли.

Сегодня, 6 декабря, в паблике «Жесть Омска» появилась тревожная запись. Пользователь Александр Барановский пожаловался на вырубку деревьев в зеленом массиве у «Космоса».

Автор поста предположил, что на этом месте будет очередной дом.

— Единственный клочок лесного массива, сохранившийся на территории нового комплекса новостроек за кинотеатром «Космос», вырубают прямо сейчас, видимо, под стройку еще одного дома. Что-то можно сделать? Итак дышать невозможно: асфальтово-бетонные джунгли и вони выбросов окружающих заводов! — написал Александр Барановский.

Отметим, что перспектива вырубки этого района нигде не обсуждалась. Не исключено, что официально эта акция называется «кронированием».

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