У кинотеатра «Космос» массово вырубают деревья

Сегодня, 6 декабря, в паблике «Жесть Омска» появилась тревожная запись. Пользователь Александр Барановский пожаловался на вырубку деревьев в зеленом массиве у «Космоса».

Автор поста предположил, что на этом месте будет очередной дом.

— Единственный клочок лесного массива, сохранившийся на территории нового комплекса новостроек за кинотеатром «Космос», вырубают прямо сейчас, видимо, под стройку еще одного дома. Что-то можно сделать? Итак дышать невозможно: асфальтово-бетонные джунгли и вони выбросов окружающих заводов! — написал Александр Барановский.