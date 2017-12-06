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14:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи ожидается сильный ветер, снегопад и гроза

В Сочи 6 и 7 декабря ожидается ухудшение погоды — усиление ветра, местами порывы до 20 м/с.

Источник: ЮГА.ру

На побережье курорта в ночь на 7 декабря местами пройдет слабый и умеренный дождь со снегом, утром и днем — сильный дождь.

По прогнозу сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, в предгорьях и Красной Поляне — снегопад. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, возможна гроза.

«Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. В этот период рекомендовано воздерживаться от выходов в горы, не выезжать на летней резине, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. По возможности лучше отказаться от личного транспорта», — сообщали в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, с 10 декабря автомобилям на летней резине будет запрещен въезд в район Красной Поляны.

Как сообщали Юга.ру, 6 и 7 декабря метеорологи спрогнозировали на Кубани похолодание до -12 °С и мокрый снег.

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