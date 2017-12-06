В Зеленоградском сквере установят памятник городским котам
Скульптуру установят в новом сквере на Курортном проспекте.
Скульптуру установят в новом сквере на Курортном проспекте.
В Зеленоградском сквере планируют установить памятник городским котам. Об этом сообщается на сайте администрации округа.
Скульптурная композиция появится в новом сквере на Курортном проспекте. Она будет выполнена в виде большой тарелки с рыбой, вокруг которой сидят коты. «Предполагается, что любители кормить котов будут класть корм не на плитку или газон, а прямо в тарелку», — отмечают в администрации.
Работы по созданию глиняного прототипа скульптуры уже подходят к концу. После этого с неё снимут слепок и изготовят жёсткие формы. Их зальют фибробетоном и установят в сквере.