В Зеленоградском сквере установят памятник городским котам

Скульптурная композиция появится в новом сквере на Курортном проспекте. Она будет выполнена в виде большой тарелки с рыбой, вокруг которой сидят коты. «Предполагается, что любители кормить котов будут класть корм не на плитку или газон, а прямо в тарелку», — отмечают в администрации.