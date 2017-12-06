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14:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти опубликовали предварительный план дорожного ремонта в Воронеже на 2018 год

В список вошли 103 объекта.

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти опубликовали список дорог, которые планируют отремонтировать в Воронеже в 2018 году. Предварительный перечень появился в группе «Безопасные и качественные дороги» в соцсети в понедельник, 4 декабря. В список попали 103 объекта.

Рабочие отремонтируют дороги в шести районах города. Больше всего работ проведут в Советском районе — дорожники обновят 28 улиц. Также планируется ликвидировать 16 мест концентрации ДТП.

Центральный район (17 улиц):

  • улица Бурденко;
  • улица Дарвина (улица Ломоносова — улица Дарвина, 1);
  • переулок Здоровья;
  • улица Кольцовская;
  • улица Коммунаров;
  • улица Мира;
  • Московский проспект;
  • улица Плехановская;
  • улица Пятницкого;
  • проспект Революции;
  • улица Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января);
  • улица Сакко и Ванцетти;
  • улица Средне-Московская;
  • улица Степана Разина;
  • улица Урицкого;
  • улица Фридриха Энгельса;
  • улица Шишкова (Московский проспект — улица 45 Стрелковой дивизии).

Советский район (28 улиц):

  • улица 232 Стрелковой дивизии;
  • улица Антокольского;
  • улица Бахметьева;
  • улица Васильковая;
  • улица Газовая (улица 9 Января — переулок Газовый);
  • улица Депутатская;
  • улица Защитников Родины;
  • улица Карла Либкнехта (улица Ворошилова — улица Карла Либкнехта, 50);
  • улица Конструкторов;
  • улица Кривошеина (проспект Патриотов — улица Кривошеина, 25);
  • улица Мазлумова (улица Тихий Дон — улица Защитников Родины);
  • улица Молодогвардейцев;
  • улица Октябрьская;
  • улица Острогожская;
  • проспект Патриотов (дублирующий проезд);
  • проезд от улицы Пеше-Стрелецкой до улицы Дорожной;
  • бульвар Пионеров;
  • улица Пирогова;
  • улица Путиловская;
  • улица Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская);
  • улица Тепличная;
  • улица Торпедо;
  • бульвар Фестивальный (улица Магнитогорская — улица Путиловская, 22);
  • улица Центральная;
  • улица Чуйская (улица Тепличная — улица Васильковая);
  • улица Шендрикова (улица Любы Шевцовой — улица Южно-Моравская);
  • улица Юлюса Янониса;
  • улица Якира.

Ленинский район (24 улицы):

  • улица Бахметьева;
  • улица Большая Стрелецкая;
  • улица Донбасская;
  • улица Есенина;
  • улица Карла Либкнехта (улица Ворошилова — улица Карла Либкнехта, 50);
  • улица Кольцовская;
  • улица Красноармейская;
  • переулок Красноармейский;
  • улица Краснознаменная (улица Матросова — улица Краснознамённая, 231);
  • улица Кривошеина (проспект Патриотов — улица Кривошеина, 25; улица Кривошеина, 12 — улица Кривошеина, 62);
  • улица Куколкина;
  • улица Летчика Колесниченко (улица Моисеева — улица Краснознамённая);
  • улица Одесская;
  • улица Острогожская;
  • улица Петрозаводская;
  • улица Пирогова;
  • улица Платонова;
  • улица Плехановская;
  • улица Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января);
  • улица Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская);
  • улица Станкевича;
  • улица Фридриха Энгельса;
  • улица Херсонская;
  • улица Челюскинцев.

Коминтерновский район (17 улиц):

  • переулок Бабушкина;
  • улица Беговая;
  • улица Варейкиса;
  • улица Вокзальная;
  • улица Газовая (улица 9 Января — переулок Грибановский);
  • улица Дружинников;
  • переулок Здоровья;
  • улица Керамическая;
  • улица Лидии Рябцевой;
  • Московский проспект;
  • переулок Свердлова;
  • переулок Спокойный;
  • улица Текстильщиков;
  • улица Торпедо;
  • улица Урицкого;
  • улица Шишкова (Московский проспект — улица 45 Стрелковой дивизии);
  • улица Электросигнальная.

Левобережный район (16 улиц):

  • улица Брусилова (Ленинский проспект — улица Димитрова);
  • улица Героев Стратосферы;
  • улица Иркутская (улица Ильюшина — Гаражный тупик; улица Ильюшина — улица Туполева);
  • улица Корольковой;
  • улица Костромская;
  • переулок Новороссийский;
  • проезд от улицы Остужева к улице Димитрова (мимо ОблГАИ);
  • улица Подклетненская;
  • улица Путилина;
  • улица Раисы Беляевой;
  • улица Саврасова;
  • улица Серова;
  • автодорога на Таврово;
  • улица Туполева (улица Циолковского — улица Иркутская);
  • улица Цимлянская (улица Менделеева — улица Цимлянская, 8);
  • улица Циолковского (переулок Отличников — улица Туполева).

Железнодорожный район (18 улиц):

  • улица 19 Стрелковой дивизии (улица Розы Люксембург — улица Боровская);
  • улица 25 Января (улица Суворова — Ленинский проспект);
  • переулок Артёма (улица Новый Быт — улица Розы Люксембург);
  • улица Боровская;
  • улица Героев России (улица Героев России, 1 — улица 50-летия ВЛКСМ);
  • улица Грузинская (улица Украинская — железнодорожный переезд);
  • Дачный проспект;
  • улица Добролюбова (улица 25 Января — улица Добролюбова, 60);
  • улица Дубовая (улица Украинская — улица Дубовая, 87);
  • улица Зои Космодемьянской;
  • улица Лермонтова;
  • улица Минская (улица Старых Большевиков — улица Остужева);
  • улица Новый Быт (улица Панфилова — переулок Артёма);
  • проезд от улицы Остужева к улице Димитрова (мимо ОблГАИ);
  • улица Розы Люксембург (переулок Артёма — 19 Стрелковой дивизии);
  • улица Старых Большевиков;
  • улица Суворова (улица Добролюбова, 58 — улица Суворова, 78);
  • улица Электровозная.

Объекты отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сотрудники администрации напомнили, что список дорог неокончательный. Горожан попросили сообщать о предложениях по ремонту улиц в группе проекта в соцсети. Представители мэрии передадут идеи в управы районов, а также в управление дорожного хозяйства для формирования перечня на следующие годы.

В администрации отметили, что в проект может попасть не каждая улица. Минтранспорта РФ рекомендовало учитывать в формировании планов по ремонту на 2018 год приоритет работ на наиболее востребованных маршрутах.

Контекст

Минтранс РФ предварительно согласовал паспорт программы Воронежской области «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в конце ноября-2017. На реализацию проекта направят 2,6 млрд рублей. Работы планируют начать в апреле 2018 года.

Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. Федеральные власти распределили 30 млрд рублей между 38 городскими агломерациями, в которых проживают свыше 19 млн человек. Стоимость работ в Воронеже составила 1,3 млрд рублей. С апреля в городе отремонтировали 65 улиц, а также ликвидировали 53 места концентрации ДТП. Масштабный ремонт дорог завершили за месяц до планируемого срока — в конце сентября.

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