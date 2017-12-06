Власти опубликовали предварительный план дорожного ремонта в Воронеже на 2018 год

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти опубликовали список дорог, которые планируют отремонтировать в Воронеже в 2018 году. Предварительный перечень появился в группе «Безопасные и качественные дороги» в соцсети в понедельник, 4 декабря. В список попали 103 объекта.

Рабочие отремонтируют дороги в шести районах города. Больше всего работ проведут в Советском районе — дорожники обновят 28 улиц. Также планируется ликвидировать 16 мест концентрации ДТП.

Центральный район (17 улиц):

улица Бурденко;

улица Дарвина (улица Ломоносова — улица Дарвина, 1);

переулок Здоровья;

улица Кольцовская;

улица Коммунаров;

улица Мира;

Московский проспект;

улица Плехановская;

улица Пятницкого;

проспект Революции;

улица Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января);

улица Сакко и Ванцетти;

улица Средне-Московская;

улица Степана Разина;

улица Урицкого;

улица Фридриха Энгельса;

улица Шишкова (Московский проспект — улица 45 Стрелковой дивизии).

Советский район (28 улиц):

улица 232 Стрелковой дивизии;

улица Антокольского;

улица Бахметьева;

улица Васильковая;

улица Газовая (улица 9 Января — переулок Газовый);

улица Депутатская;

улица Защитников Родины;

улица Карла Либкнехта (улица Ворошилова — улица Карла Либкнехта, 50);

улица Конструкторов;

улица Кривошеина (проспект Патриотов — улица Кривошеина, 25);

улица Мазлумова (улица Тихий Дон — улица Защитников Родины);

улица Молодогвардейцев;

улица Октябрьская;

улица Острогожская;

проспект Патриотов (дублирующий проезд);

проезд от улицы Пеше-Стрелецкой до улицы Дорожной;

до улицы Дорожной; бульвар Пионеров;

улица Пирогова;

улица Путиловская;

улица Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская);

— улица Пушкинская); улица Тепличная;

улица Торпедо;

бульвар Фестивальный (улица Магнитогорская — улица Путиловская, 22);

улица Центральная;

улица Чуйская (улица Тепличная — улица Васильковая);

улица Шендрикова (улица Любы Шевцовой — улица Южно-Моравская);

улица Юлюса Янониса;

улица Якира.

Ленинский район (24 улицы):

улица Бахметьева;

улица Большая Стрелецкая;

улица Донбасская;

улица Есенина;

улица Карла Либкнехта (улица Ворошилова — улица Карла Либкнехта, 50);

улица Кольцовская;

улица Красноармейская;

переулок Красноармейский;

улица Краснознаменная (улица Матросова — улица Краснознамённая, 231);

улица Кривошеина (проспект Патриотов — улица Кривошеина, 25; улица Кривошеина, 12 — улица Кривошеина, 62);

улица Куколкина;

улица Летчика Колесниченко (улица Моисеева — улица Краснознамённая);

улица Одесская;

улица Острогожская;

улица Петрозаводская;

улица Пирогова;

улица Платонова;

улица Плехановская;

улица Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января);

улица Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская);

— улица Пушкинская); улица Станкевича;

улица Фридриха Энгельса;

улица Херсонская;

улица Челюскинцев.

Коминтерновский район (17 улиц):

переулок Бабушкина;

улица Беговая;

улица Варейкиса;

улица Вокзальная;

улица Газовая (улица 9 Января — переулок Грибановский);

улица Дружинников;

переулок Здоровья;

улица Керамическая;

улица Лидии Рябцевой;

Московский проспект;

переулок Свердлова;

переулок Спокойный;

улица Текстильщиков;

улица Торпедо;

улица Урицкого;

улица Шишкова (Московский проспект — улица 45 Стрелковой дивизии);

улица Электросигнальная.

Левобережный район (16 улиц):

улица Брусилова (Ленинский проспект — улица Димитрова);

улица Героев Стратосферы;

улица Иркутская (улица Ильюшина — Гаражный тупик; улица Ильюшина — улица Туполева);

улица Корольковой;

улица Костромская;

переулок Новороссийский;

проезд от улицы Остужева к улице Димитрова (мимо ОблГАИ);

улица Подклетненская;

улица Путилина;

улица Раисы Беляевой;

улица Саврасова;

улица Серова;

автодорога на Таврово;

улица Туполева (улица Циолковского — улица Иркутская);

улица Цимлянская (улица Менделеева — улица Цимлянская, 8);

улица Циолковского (переулок Отличников — улица Туполева).

Железнодорожный район (18 улиц):

улица 19 Стрелковой дивизии (улица Розы Люксембург — улица Боровская);

улица 25 Января (улица Суворова — Ленинский проспект);

переулок Артёма (улица Новый Быт — улица Розы Люксембург);

улица Боровская;

улица Героев России (улица Героев России, 1 — улица 50-летия ВЛКСМ);

улица Грузинская (улица Украинская — железнодорожный переезд);

Дачный проспект;

улица Добролюбова (улица 25 Января — улица Добролюбова, 60);

улица Дубовая (улица Украинская — улица Дубовая, 87);

улица Зои Космодемьянской;

улица Лермонтова;

улица Минская (улица Старых Большевиков — улица Остужева);

улица Новый Быт (улица Панфилова — переулок Артёма);

проезд от улицы Остужева к улице Димитрова (мимо ОблГАИ);

улица Розы Люксембург (переулок Артёма — 19 Стрелковой дивизии);

улица Старых Большевиков;

улица Суворова (улица Добролюбова, 58 — улица Суворова, 78);

улица Электровозная.

Объекты отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сотрудники администрации напомнили, что список дорог неокончательный. Горожан попросили сообщать о предложениях по ремонту улиц в группе проекта в соцсети. Представители мэрии передадут идеи в управы районов, а также в управление дорожного хозяйства для формирования перечня на следующие годы.

В администрации отметили, что в проект может попасть не каждая улица. Минтранспорта РФ рекомендовало учитывать в формировании планов по ремонту на 2018 год приоритет работ на наиболее востребованных маршрутах.

Контекст

Минтранс РФ предварительно согласовал паспорт программы Воронежской области «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в конце ноября-2017. На реализацию проекта направят 2,6 млрд рублей. Работы планируют начать в апреле 2018 года.