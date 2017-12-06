Власти опубликовали предварительный план дорожного ремонта в Воронеже на 2018 год
В список вошли 103 объекта.
В список вошли 103 объекта.
Городские власти опубликовали список дорог, которые планируют отремонтировать в Воронеже в 2018 году. Предварительный перечень появился в группе «Безопасные и качественные дороги» в соцсети в понедельник, 4 декабря. В список попали 103 объекта.
Рабочие отремонтируют дороги в шести районах города. Больше всего работ проведут в Советском районе — дорожники обновят 28 улиц. Также планируется ликвидировать 16 мест концентрации ДТП.
Центральный район (17 улиц):
Советский район (28 улиц):
Ленинский район (24 улицы):
Коминтерновский район (17 улиц):
Левобережный район (16 улиц):
Железнодорожный район (18 улиц):
Объекты отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сотрудники администрации напомнили, что список дорог неокончательный. Горожан попросили сообщать о предложениях по ремонту улиц в группе проекта в соцсети. Представители мэрии передадут идеи в управы районов, а также в управление дорожного хозяйства для формирования перечня на следующие годы.
В администрации отметили, что в проект может попасть не каждая улица. Минтранспорта РФ рекомендовало учитывать в формировании планов по ремонту на 2018 год приоритет работ на наиболее востребованных маршрутах.
Контекст
Минтранс РФ предварительно согласовал паспорт программы Воронежской области «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в конце ноября-2017. На реализацию проекта направят 2,6 млрд рублей. Работы планируют начать в апреле 2018 года.
Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. Федеральные власти распределили 30 млрд рублей между 38 городскими агломерациями, в которых проживают свыше 19 млн человек. Стоимость работ в Воронеже составила 1,3 млрд рублей. С апреля в городе отремонтировали 65 улиц, а также ликвидировали 53 места концентрации ДТП. Масштабный ремонт дорог завершили за месяц до планируемого срока — в конце сентября.