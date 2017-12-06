Лесоводы Новосибирской области приступили к заготовке новогодних деревьев
Они заготовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок.
Они заготовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок.
Лесоводы Новосибирской области готовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок и хвойных лапок. Процесс спиливания начался в конце ноября. По сообщению министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области рубки новогодних деревьев проводятся в санитарных целях — рубках ухода. При отборе елок заготовители отдают предпочтение деревьям высотой от полутора до двух метров высотой.
— К рубке мы приступили с установлением круглосуточных минусовых температур. Временной период в этом случае не играет никакой роли: елке неважно срубили ее в середине ноября или в декабре, она «спит» и свою красоту сохранит, — рассказывает начальник отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству Виктор Годунов.
В ведомстве отмечают, что количество заготавливаемых для новогодних праздников деревьев и цены на приобретение елок остаются на уровне прошлого года.