Лесоводы Новосибирской области приступили к заготовке новогодних деревьев

Лесоводы Новосибирской области готовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок и хвойных лапок. Процесс спиливания начался в конце ноября. По сообщению министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области рубки новогодних деревьев проводятся в санитарных целях — рубках ухода. При отборе елок заготовители отдают предпочтение деревьям высотой от полутора до двух метров высотой.

— К рубке мы приступили с установлением круглосуточных минусовых температур. Временной период в этом случае не играет никакой роли: елке неважно срубили ее в середине ноября или в декабре, она «спит» и свою красоту сохранит, — рассказывает начальник отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству Виктор Годунов.