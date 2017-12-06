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14:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Лесоводы Новосибирской области приступили к заготовке новогодних деревьев

Они заготовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок.

Лесоводы Новосибирской области готовят для жителей региона более 30 тысяч новогодних елок и хвойных лапок. Процесс спиливания начался в конце ноября. По сообщению министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области рубки новогодних деревьев проводятся в санитарных целях — рубках ухода. При отборе елок заготовители отдают предпочтение деревьям высотой от полутора до двух метров высотой.

— К рубке мы приступили с установлением круглосуточных минусовых температур. Временной период в этом случае не играет никакой роли: елке неважно срубили ее в середине ноября или в декабре, она «спит» и свою красоту сохранит, — рассказывает начальник отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству Виктор Годунов.

В ведомстве отмечают, что количество заготавливаемых для новогодних праздников деревьев и цены на приобретение елок остаются на уровне прошлого года.

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