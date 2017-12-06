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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый год в Перми — 2018: где пройдут детские елки и сколько стоят билеты

Новый год в Перми — 2018. Представляем лучшие новогодние представления, спектакли и утренники для детей.

Куда сводить ребенка на Новый год — 2018 в Перми.

Волшебный Новый год.

Вместе с клоунами-чародеями ребята отправятся в увлекательное путешествие в волшебный мир. В программе — фокусы Деда Мороза, новогодний фейерверк, веселый хоровод, подарки, чаепитие и дискотека у елочки.

Где: ресторан-театр «Данилин», шоссе Космонавтов, 55а.

Когда: 16, 17, 23, 24, 30 и 31 декабря, 3, 5, 6 и 13 января, начало в 11.00, 12.00 или 15.00 в зависимости от даты (0+).

Билеты: 600 — 1000 рублей.

Как Баба-Яга и Волк Новый год встречали.

Детская новогодняя сказка, в которой жители волшебного леса с нетерпением ждут праздника. Но планам зверюшек могут помешать коварная Баба-Яга и Волк. В спектакле участвуют Зайчик, Ежик, Поросенок и другие. А еще дети будут водить хоровод и увидят дрессированных собачек и обезьянок.

Где: большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14.

Когда: 24, 30, 31 декабря, 2, 3, 4 и 5 января, начало в 11.00 и 13.30 (0+).

Билеты: 300 — 700 рублей.

Снежный лес.

Юных зрителей ждет кукольный спектакль, игровая программа у елки и новогодние сувениры от Деда Мороза и Снегурочки.

Где: ДК Гагарина, улица Мира, 39.

Когда: 23, 24, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря, 2, 4, 5, 6 и 7 января (0+).

Билеты: 350 рублей.

Новогоднее путешествие в Дримландию.

Дримландия — это настоящая новогодняя картонная страна. Ее жители знают, чем удивить детишек, а Фантазер и сказочные олени познакомят со всеми развлечениями. Здесь можно погулять по улице Супергероев, написать письмо Деду Морозу, поиграть в химической лаборатории и потанцевать на сцене.

Где: ДК железнодорожников, улица Локомотивная, 1.

Когда: 24, 30 и 31 декабря, 3 января, начало в 11.00 и 15.00 (0+).

Билеты: 320 — 440 рублей.

Приключения в «Елкином доме».

Малышей ждут увлекательные игры, хоровод, фокусы Деда Мороза, говорящая Елка, сундук подарков, танцы со Снегурочкой и многое другое.

Где: «Елкин дом», улица Зимняя, 74.

Когда: 30 декабря, 4 и 5 января, начало в 10.00, 12.30, 15.30 и 18.00 (0+).

Билеты: 490 — 1690 рублей.

Новогодняя сказка в резиденции Дедушки Мороза.

Каждый ребенок станет участником удивительной истории. В программе: «Врата желаний», конкурсно-хороводная программа вокруг елочки на улице, морозная комната, почта Дедушки Мороза, фотозона с нартами и белыми пушистыми самоединками, чаепитие и подарки.

Где: европейский комплекс Hamilton, улица Сакко и Ванцетти, 88.

Когда: 30 декабря, 4, 5, 6 и 13 января, начало праздника уточняйте при покупке билетов (0+).

Билеты: 770 — 1650 рублей.

Новогодний мюзикл «Снежная королева».

Всем известный сюжет про девочку Герду, которая отправляется на поиски своего друга Кая: мальчика надо спасти из плена Снежной королевы. В пути она встречает забавных воронят, попадает в плен к разбойникам и находит новых друзей.

А в продолжении новогодней истории — игры и танцы вокруг елки в центральном фойе.

Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.

Когда: 24, 27 и 30 декабря, 2, 3 и 4 января, начало в 10.30, 13.00 и 15.30 (3+).

Билеты: 400 рублей.

«Приключения русалочки Маруси».

Детей и взрослых приглашают на замечательное новогоднее представление. В программе — анимационные игровые площадки с веселыми персонажами и розыгрышами, спектакль, выступление лучших творческих коллективов Перми, игровая программа у елочки, фотосессия со сказочными персонажами.

Где: ДК Гагарина, улица Мира, 39.

Когда: 24 и 26 декабря, 5 и 6 января, начало в 11.00 и 13.00 (0+).

Билеты: 300 рублей.

Научный Новый год.

Зрителей ждет увлекательный научный квест по сюжету одного из самых популярных мультсериалов — «Гравити Фолз». Участников квеста ждут экспериментальное шоу и подарки.

Где: «Парк научных развлечений», улица 25 Октября, 64.

Когда: 16, 17 и 23 декабря, 4, 5 и 6 января, начало в 12.00 и 15.00 (6+).

Билеты: 650 рублей.

Шоу «Мой маленький пони».

Яркое театрализованное шоу для детей и подростков в духе мультсериала, в котором любимые персонажи будут вместе с детьми преодолевать все препятствия на пути к победе.

Где: большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14.

Когда: 6 января, начало в 12.00 и 15.00 (0+).

Билеты: 500 — 1500 рублей.

Новый год со свинкой Пеппой.

Яркое представление с участием артистов, кукол и маленьких зрителей! Главные герои спектакля — звезда мультсериала «Свинка Пеппа», братик Джордж, Папа Свин, Мама Свинка, друзья Пеппы и, конечно, Дед Мороз. Прямо на представлении маленькие зрители будут петь и танцевать, а еще отгадывать загадки и играть со свинкой Пеппой и ее друзьями.

Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.

Когда: 3 января, начало в 11.00 (0+).

Билеты: 500 — 1400 рублей.

Вовка в Новогоднем царстве.

Музыкальное театрализованное представление, где главный герой ищет компанию для празднования Нового года. Вместе с Вовкой ребята прогуляются по просторам интернета и узнают, из чего состоит праздничное настроение, что такое новогоднее чудо и как совершить его своими руками!

Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.

Когда: 27 декабря и 7 января, начало в 11 часов (0+).

Билеты: 250 рублей.

Дед Мороз и медведи-гиганты.

Новое уникальное шоу для всей семьи в жанре фэнтези. Зрителей ждут огромные 3D-декорации, живая анимация и мультмедийные спецэффекты. Дети будут играть, танцевать, веселиться и обниматься с белоснежными медведями.

Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.

Когда: 5, 6 и 7 января, начало в 12.00, 14.00, 15.00 и 17.00 (0+).

Билеты: 300 — 600 рублей.

Медведь, который не верил в Деда Мороза.

Музыкальное приключение в Театре кукол. В программе выступают заяц на тромбоне, белка на мандолине, ежик на клавишных, а медведь — ударник.

Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65.

Когда 21, 22, 23, 24, 26 и 27 декабря, время спектакля узнавайте при покупке билетов (6+).

Билеты: 300 — 500 рублей.

Щелкунчик.

Новогодняя театрализованная игровая программа.

Где: Дом офицеров, улица Сибирская, 59.

Когда: 2, 7 и 8 января, начало в 10.00, 12.30 и 15.00 (3+).

Билеты: 200 рублей.

Солнышко и снежные человечки.

Это история про двух снеговиков, рассказанная на сцене театра. Герои отправляются на поиски солнца, чтобы попросить его не приходить. Ведь иначе они растают.

Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65.

Когда: 19 — 24, 26 — 30 декабря (6+).

Билеты: 450 рублей.

Золушка.

Театрализованная сказка с танцами, хороводами, играми и мыльным шоу.

Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.

Когда: 4, 5 и 6 января, начало представления уточняйте при покупке билетов (0+).

Билеты: 1500 рублей.

Новогоднее смешное шоу.

Пермяков приглашают на новое ультрасовременное шоу для всей семьи. В программе — 3D-декорации, мультимедиа, спецэффекты, живая анимация, лазерное светодиодное шоу и новогодняя магия. Дети смогут поиграть с большущим белым медведем и посмотреть на слона-великана, который покажет акробатические трюки.

Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.

Когда: 16 декабря, начало в 12.00 и 15.00 (0+).

Билеты: 300 — 700 рублей.

Елка в «Октябре».

Юных зрителей ждут на анимационную программу с Дедом Морозом и любимыми детскими героями — фиксиками, трансформерами, «Звездными войнами». А еще — увлекательные конкурсы, сказочные декорации и потрясающие костюмы.

Где: детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь», Комсомольский проспект, 46.

Когда: с 16 декабря по 14 января, запись на сайте october.perm.ru (0+).

Билеты: 600 — 1600 рублей.

Самый новогодний Новый год.

В канун Нового года в цирке пройдут гастроли новогоднего циркового представления «Самый новогодний Новый год». В программе — воздушные гимнасты, силовые акробаты, жонглеры, эквилибристы и канатоходцы.

Также в программе главный символ наступающего года — милые собачки и их друзья — мини-пиги, крокодилы, ослики и кошки. Ну и, разумеется, не обойдется без Деда Мороза, который зажжет елку под куполом цирка.

Где: Пермский цирк, улица Уральская, 112.

Когда: 23, 24 и 30 декабря, начало в 12.00 и 16.00 (0+).

Билеты: 800 — 2000 рублей.

Творческие праздники в музее PERMM.

Юных посетителей музея ждут разнообразные игры, квесты и испытания. Вместе с родителями дети отправятся в увлекательное путешествие по удивительным местам.

Где: Музей современного искусства PERMM, бульвар Гагарина, 24.

Когда: для детей 4 — 12 лет — 16 и 17 декабря, для малышей от полутора до 3 лет — 21, 22, 23 и 24 декабря (0+).

Билеты: от 500 рублей. Необходима предварительная запись по телефонам: 254−35−73, 254−35−77.

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