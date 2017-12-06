Новый год в Перми — 2018: где пройдут детские елки и сколько стоят билеты
Новый год в Перми — 2018. Представляем лучшие новогодние представления, спектакли и утренники для детей.
Новый год в Перми — 2018. Представляем лучшие новогодние представления, спектакли и утренники для детей.
Куда сводить ребенка на Новый год — 2018 в Перми.
Волшебный Новый год.
Вместе с
Где:
Когда: 16, 17, 23, 24, 30 и 31 декабря, 3, 5, 6 и 13 января, начало в 11.00, 12.00 или 15.00 в зависимости от даты (0+).
Билеты: 600 — 1000 рублей.
Как
Детская новогодняя сказка, в которой жители волшебного леса с нетерпением ждут праздника. Но планам зверюшек могут помешать коварная
Где: большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14.
Когда: 24, 30, 31 декабря, 2, 3, 4 и 5 января, начало в 11.00 и 13.30 (0+).
Билеты: 300 — 700 рублей.
Снежный лес.
Юных зрителей ждет кукольный спектакль, игровая программа у елки и новогодние сувениры от Деда Мороза и Снегурочки.
Где: ДК Гагарина, улица Мира, 39.
Когда: 23, 24, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря, 2, 4, 5, 6 и 7 января (0+).
Билеты: 350 рублей.
Новогоднее путешествие в Дримландию.
Дримландия — это настоящая новогодняя картонная страна. Ее жители знают, чем удивить детишек, а Фантазер и сказочные олени познакомят со всеми развлечениями. Здесь можно погулять по улице Супергероев, написать письмо Деду Морозу, поиграть в химической лаборатории и потанцевать на сцене.
Где: ДК железнодорожников, улица Локомотивная, 1.
Когда: 24, 30 и 31 декабря, 3 января, начало в 11.00 и 15.00 (0+).
Билеты: 320 — 440 рублей.
Приключения в «Елкином доме».
Малышей ждут увлекательные игры, хоровод, фокусы Деда Мороза, говорящая Елка, сундук подарков, танцы со Снегурочкой и многое другое.
Где: «Елкин дом», улица Зимняя, 74.
Когда: 30 декабря, 4 и 5 января, начало в 10.00, 12.30, 15.30 и 18.00 (0+).
Билеты: 490 — 1690 рублей.
Новогодняя сказка в резиденции Дедушки Мороза.
Каждый ребенок станет участником удивительной истории. В программе: «Врата желаний»,
Где: европейский комплекс Hamilton, улица Сакко и Ванцетти, 88.
Когда: 30 декабря, 4, 5, 6 и 13 января, начало праздника уточняйте при покупке билетов (0+).
Билеты: 770 — 1650 рублей.
Новогодний мюзикл «Снежная королева».
Всем известный сюжет про девочку Герду, которая отправляется на поиски своего друга Кая: мальчика надо спасти из плена Снежной королевы. В пути она встречает забавных воронят, попадает в плен к разбойникам и находит новых друзей.
А в продолжении новогодней истории — игры и танцы вокруг елки в центральном фойе.
Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.
Когда: 24, 27 и 30 декабря, 2, 3 и 4 января, начало в 10.30, 13.00 и 15.30 (3+).
Билеты: 400 рублей.
«Приключения русалочки Маруси».
Детей и взрослых приглашают на замечательное новогоднее представление. В программе — анимационные игровые площадки с веселыми персонажами и розыгрышами, спектакль, выступление лучших творческих коллективов Перми, игровая программа у елочки, фотосессия со сказочными персонажами.
Где: ДК Гагарина, улица Мира, 39.
Когда: 24 и 26 декабря, 5 и 6 января, начало в 11.00 и 13.00 (0+).
Билеты: 300 рублей.
Научный Новый год.
Зрителей ждет увлекательный научный квест по сюжету одного из самых популярных мультсериалов — «Гравити Фолз». Участников квеста ждут экспериментальное шоу и подарки.
Где: «Парк научных развлечений», улица 25 Октября, 64.
Когда: 16, 17 и 23 декабря, 4, 5 и 6 января, начало в 12.00 и 15.00 (6+).
Билеты: 650 рублей.
Шоу «Мой маленький пони».
Яркое театрализованное шоу для детей и подростков в духе мультсериала, в котором любимые персонажи будут вместе с детьми преодолевать все препятствия на пути к победе.
Где: большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14.
Когда: 6 января, начало в 12.00 и 15.00 (0+).
Билеты: 500 — 1500 рублей.
Новый год со свинкой Пеппой.
Яркое представление с участием артистов, кукол и маленьких зрителей! Главные герои спектакля — звезда мультсериала «Свинка Пеппа», братик Джордж, Папа Свин, Мама Свинка, друзья Пеппы и, конечно, Дед Мороз. Прямо на представлении маленькие зрители будут петь и танцевать, а еще отгадывать загадки и играть со свинкой Пеппой и ее друзьями.
Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.
Когда: 3 января, начало в 11.00 (0+).
Билеты: 500 — 1400 рублей.
Вовка в Новогоднем царстве.
Музыкальное театрализованное представление, где главный герой ищет компанию для празднования Нового года. Вместе с Вовкой ребята прогуляются по просторам интернета и узнают, из чего состоит праздничное настроение, что такое новогоднее чудо и как совершить его своими руками!
Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.
Когда: 27 декабря и 7 января, начало в 11 часов (0+).
Билеты: 250 рублей.
Дед Мороз и
Новое уникальное шоу для всей семьи в жанре фэнтези. Зрителей ждут огромные 3D-декорации, живая анимация и мультмедийные спецэффекты. Дети будут играть, танцевать, веселиться и обниматься с белоснежными медведями.
Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185.
Когда: 5, 6 и 7 января, начало в 12.00, 14.00, 15.00 и 17.00 (0+).
Билеты: 300 — 600 рублей.
Медведь, который не верил в Деда Мороза.
Музыкальное приключение в Театре кукол. В программе выступают заяц на тромбоне, белка на мандолине, ежик на клавишных, а медведь — ударник.
Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65.
Когда 21, 22, 23, 24, 26 и 27 декабря, время спектакля узнавайте при покупке билетов (6+).
Билеты: 300 — 500 рублей.
Щелкунчик.
Новогодняя театрализованная игровая программа.
Где: Дом офицеров, улица Сибирская, 59.
Когда: 2, 7 и 8 января, начало в 10.00, 12.30 и 15.00 (3+).
Билеты: 200 рублей.
Солнышко и снежные человечки.
Это история про двух снеговиков, рассказанная на сцене театра. Герои отправляются на поиски солнца, чтобы попросить его не приходить. Ведь иначе они растают.
Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65.
Когда: 19 — 24, 26 — 30 декабря (6+).
Билеты: 450 рублей.
Золушка.
Театрализованная сказка с танцами, хороводами, играми и мыльным шоу.
Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.
Когда: 4, 5 и 6 января, начало представления уточняйте при покупке билетов (0+).
Билеты: 1500 рублей.
Новогоднее смешное шоу.
Пермяков приглашают на новое ультрасовременное шоу для всей семьи. В программе — 3D-декорации, мультимедиа, спецэффекты, живая анимация, лазерное светодиодное шоу и новогодняя магия. Дети смогут поиграть с большущим белым медведем и посмотреть на
Где: ДК Солдатова, Комсомольский проспект, 79.
Когда: 16 декабря, начало в 12.00 и 15.00 (0+).
Билеты: 300 — 700 рублей.
Елка в «Октябре».
Юных зрителей ждут на анимационную программу с Дедом Морозом и любимыми детскими героями — фиксиками, трансформерами, «Звездными войнами». А еще — увлекательные конкурсы, сказочные декорации и потрясающие костюмы.
Где: детский
Когда: с 16 декабря по 14 января, запись на сайте october.perm.ru (0+).
Билеты: 600 — 1600 рублей.
Самый новогодний Новый год.
В канун Нового года в цирке пройдут гастроли новогоднего циркового представления «Самый новогодний Новый год». В программе — воздушные гимнасты, силовые акробаты, жонглеры, эквилибристы и канатоходцы.
Также в программе главный символ наступающего года — милые собачки и их друзья —
Где: Пермский цирк, улица Уральская, 112.
Когда: 23, 24 и 30 декабря, начало в 12.00 и 16.00 (0+).
Билеты: 800 — 2000 рублей.
Творческие праздники в музее PERMM.
Юных посетителей музея ждут разнообразные игры, квесты и испытания. Вместе с родителями дети отправятся в увлекательное путешествие по удивительным местам.
Где: Музей современного искусства PERMM, бульвар Гагарина, 24.
Когда: для детей 4 — 12 лет — 16 и 17 декабря, для малышей от полутора до 3 лет — 21, 22, 23 и 24 декабря (0+).
Билеты: от 500 рублей. Необходима предварительная запись по телефонам: 254−35−73, 254−35−77.