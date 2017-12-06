Лыжный сезон в Омской области откроют 10 декабря. Проверит маршрут для туристов-лыжников заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лыжный сезон откроют 15-километровым забегом в Усть — Заостровском лесничестве. Во время спортивной прогулки участники не только смогут покататься на лыжах, но и насладиться прекрасным видом снежного леса, а также посетить с экскурсией частную экоферму.

Отметим, что проверить экскурсионный тур выйдет заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. Она отвечает за развитие туризма в регионе, поэтому и решила узнать, как хорошо развит этот вид путешествий у нас в регионе.