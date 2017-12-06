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14:47 (мск), источник: АиФ Омск

Лыжный сезон в Омской области откроют 10 декабря

Проверит маршрут для туристов-лыжников заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

Лыжный сезон в Омской области откроют 10 декабря. Проверит маршрут для туристов-лыжников заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лыжный сезон откроют 15-километровым забегом в Усть — Заостровском лесничестве. Во время спортивной прогулки участники не только смогут покататься на лыжах, но и насладиться прекрасным видом снежного леса, а также посетить с экскурсией частную экоферму.

Отметим, что проверить экскурсионный тур выйдет заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. Она отвечает за развитие туризма в регионе, поэтому и решила узнать, как хорошо развит этот вид путешествий у нас в регионе.

Напомним, что почувствовать себя туристом-лыжником может каждый омич. В регионе действуют сразу несколько программ лыжных туров выходного дня, во время которых омичи смогут покататься по особо охраняемым природным территориям, рекреационно-курортным зонам, реликтовым лесам, а также познакомится с эксклюзивными экскурсионными программами и объектами.

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