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14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропавшая без вести мать двоих детей позвонила мужу со скрытого номера

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане разыскиваемая супругом и полицией 31-летняя мать двоих детей Светлана Мульдрякова вышла на связь. Как рассказал агентству «Башинформ» её муж Анатолий, Светлана позвонила по скрытому номеру телефона.

Источник: Башинформ

«Сегодня ближе к обеду она позвонила со скрытого номера, я как раз был с детьми у врача, проходили медосмотр. Попросил её позвонить попозже. Это точно был её голос. Разговаривала спокойно. Она до сих пор не перезвонила», — сообщил Анатолий.

По его словам, это не первый случай ухода женщины из дома.

«Дети, конечно, спрашивают, где их мама. Пока от полиции вестей нет, где она и что с ней. Сегодня буду звонить следователю», — добавил супруг Светланы.

Как сообщало агентство «Башинформ», женщина последний раз созванивалась с мужем 15 ноября. Жительница села Кош-Елга Бижбулякского района отвезла дочь в бирскую коррекционную школу-интернат. Из Бирска она поехала в Уфу, откуда должна была добраться до Белебея, а затем приехать домой, но пропала.

В законном браке муж с женой состоят уже 11 лет. У Светланы и Анатолия двое детей — девятилетний сын и восьмилетняя дочь.

Всех, кто узнал женщину на фотографии и знает о её местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 02 или по номеру телефона её супруга — 8−906−370−79−00.

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