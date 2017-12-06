В Башкирии пропавшая без вести мать двоих детей позвонила мужу со скрытого номера

Источник: Башинформ

«Сегодня ближе к обеду она позвонила со скрытого номера, я как раз был с детьми у врача, проходили медосмотр. Попросил её позвонить попозже. Это точно был её голос. Разговаривала спокойно. Она до сих пор не перезвонила», — сообщил Анатолий.

По его словам, это не первый случай ухода женщины из дома.

«Дети, конечно, спрашивают, где их мама. Пока от полиции вестей нет, где она и что с ней. Сегодня буду звонить следователю», — добавил супруг Светланы.

Как сообщало агентство «Башинформ», женщина последний раз созванивалась с мужем 15 ноября. Жительница села Кош-Елга Бижбулякского района отвезла дочь в бирскую коррекционную школу-интернат. Из Бирска она поехала в Уфу, откуда должна была добраться до Белебея, а затем приехать домой, но пропала.

В законном браке муж с женой состоят уже 11 лет. У Светланы и Анатолия двое детей — девятилетний сын и восьмилетняя дочь.