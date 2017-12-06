7 декабря в двух поселках Авиастроительного района Казани отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). 7 декабря в двух поселках Авиастроительного района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по врезке переложенного водопровода и замене запорно-регулирующей арматуры на территории водозабора.

С 9.00 7 декабря до 6.00 8 декабря воды не будет в поселках Борисоглебское и Сухая река. Кроме того, в этот же промежуток времени водоснабжение отключат в жилом массиве Озерный.