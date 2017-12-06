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14:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 декабря в двух поселках Авиастроительного района Казани отключат воду

Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). 7 декабря в двух поселках Авиастроительного района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по врезке переложенного водопровода и замене запорно-регулирующей арматуры на территории водозабора.

С 9.00 7 декабря до 6.00 8 декабря воды не будет в поселках Борисоглебское и Сухая река. Кроме того, в этот же промежуток времени водоснабжение отключат в жилом массиве Озерный.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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7 декабря в двух поселках Авиастроительного района Казани отключат воду
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