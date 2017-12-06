Больше половины воронежцев назвали пенсию «тяжелым периодом жизни»

Источник: РИА "Воронеж"

Более 57% воронежцев считают, что пенсия — один из самых тяжелых периодов в жизни человека, когда активность и доходы идут на спад, сокращаются круг общения список доступных человеку занятий. В основном этой точки зрения придерживаются мужчины (60,1%). Опрос провели представители института общественного мнения «Квалитас». Результаты опубликовали в понедельник, 4 декабря.

В телефонном опросе поучаствовали 606 человек старше 18 лет. В мрачных тонах пенсия чаще всего видится пожилым людям — от 60 лет и старше (63,2%) и жителям в возрасте от 18 до 29 лет (59,1%). Чаще всего к пенсии негативно относятся люди, оценивающие свое материальное положение как бедственное (77%).

Счастливейшим периодом жизни пенсию считают 33,3% горожан. Выйдя на пенсию, человек может отдохнуть от работы, посвятить время семье и любимым занятиям. Кроме того, в пожилом возрасте человек обладает мудростью и жизненным опытом. В основном этого мнения придерживаются люди предпенсионного возраста (43%), а также молодые люди до 29 лет (39%). Среди женщин тех, кто с нетерпением ждет пенсию, больше, чем среди мужчин — 37,1% против 28,5%. Аналитики отметили, что по мере улучшения материального положения лояльность к пенсии у воронежцев повышается с 19% до 50%.

За семь лет число респондентов, считающих заслуженный отдых от работы счастливым временем, выросло на 12%. И напротив, число горожан, относящихся к пенсии как к тяжелому периоду жизни, уменьшилось с 67% до 57%.

Опрос воронежцев допенсионного возраста в начале 2016 года показал, что 84% намерены продолжить работу после выхода на пенсию. В щадящем режиме собирались трудиться половина горожан, в полном объеме — 35%. Только 10% были готовы совсем отказаться от работы.

Контекст

По данным Воронежстата, в Воронежской области живут 748,7 тыс. пенсионеров. Это 32,1% от всех жителей Воронежской области.

Средний размер назначенной пенсии в Воронежской области на 1 октября 2017 года составил 12 тыс. рублей. По сравнению с октябрем 2016 года он вырос на 4,4% (с 11,49 тыс. рублей). В 2018 году пенсии в России планируется проиндексировать на уровень выше инфляции 2017 года — на 3,7%. Инфляция 2017 года составила 3,2%.