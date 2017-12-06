Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких белых флагов, в Корею едет «Красная машина» -хоккеисты РФ
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Горбачев высказался о решении МОК
Партия РФ заявила об ответственности Путина за отстранение от Игр
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова призвала Мутко к ответу после решения МОК — СМИ
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
США решили подделывать российские «смертоносные пулеметы» — СМИ
Уткин об отстранении РФ: Страну представляют люди
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайских школьников заставили учиться на улице в мороз

В китайской провинции Хэбэй началось расследование после того, как руководство 11 школ заставило своих учеников сидеть на уроках на улице в морозную погоду. За окном было около нуля градусов. Школьникам, которые начинали замерзать, учителя разрешали немного побегать вокруг своего рабочего места.

В китайской провинции Хэбэй началось расследование после того, как руководство 11 школ заставило своих учеников сидеть на уроках на улице в морозную погоду. Об этом сообщает The Telegraph.

За окном, как отмечает издание, было около нуля градусов. Школьникам, которые начинали замерзать, учителя разрешали немного побегать вокруг своего рабочего места.

Проблема возникла из-за того, что в учебных заведениях отсутствовало отопление — раньше помещения отапливались углем, однако в рамках улучшения экологической ситуации в КНР власти страны призвали всех перейти на электроэнергию.

По словам одного из родителей, на улице похолодало три недели назад, однако за это время в школах ничего так и не было сделано. «Лучше уж было находиться на улице, где изредка могло выглянуть солнце, чем сидеть в неотапливаемых классах», — приводит издание его слова.

The Telegraph напоминает, что в декабре 2016 года около 400 школьников в городе Линьчжоу (провинция Хэбэй) сдавали письменный экзамен на открытом воздухе в смог. Тогда директора учебного заведения отстранили от занимаемой должности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев раскрыл планы о своем участии в выборах
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
В России разработали новые правила для интернет-покупок
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В «Гоголь-центре» арестовали рояль
TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь