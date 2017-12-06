За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Готовящийся закон по криптовалютам может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовное наказуемое деяние, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Наказания будут разными, в основном, административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — сказал Моисеев.

Он напомнил, что в России существует конституционный принцип, согласно которому все расчеты проходят в рублях. «Сейчас за нарушение этого конституционного принципа нет наказания. Мы пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказания за разные степени его нарушения», — пояснил замминистра.

По его словам, кроме уголовной ответственности за выпуск криптовалюты для расчетов в крупных размерах будут и другие виды наказания, в основном административные. Уголовное наказание также может быть предусмотрено за создание финансовой пирамиды или эмиссию криптовалюты для замещения рубля с целью неуплаты налогов. Соответствующие поправки, согласованные с ЦБ РФ и правоохранительными органами, в будущем будут внесены в КоАП и Уголовный кодекс.