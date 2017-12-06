Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
На лице американца выросли грибы
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Лукбук новой коллекции Уэста с Кардашьян сняли «папарацци»
Пользователи соцсетей нашли двойника Бейонсе
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:26 (мск), источник: Интерфакс

За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность

Это может быть предусмотрено в готовящемся законе о криптовалютах.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Готовящийся закон по криптовалютам может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовное наказуемое деяние, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Наказания будут разными, в основном, административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — сказал Моисеев.

Он напомнил, что в России существует конституционный принцип, согласно которому все расчеты проходят в рублях. «Сейчас за нарушение этого конституционного принципа нет наказания. Мы пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказания за разные степени его нарушения», — пояснил замминистра.

По его словам, кроме уголовной ответственности за выпуск криптовалюты для расчетов в крупных размерах будут и другие виды наказания, в основном административные. Уголовное наказание также может быть предусмотрено за создание финансовой пирамиды или эмиссию криптовалюты для замещения рубля с целью неуплаты налогов. Соответствующие поправки, согласованные с ЦБ РФ и правоохранительными органами, в будущем будут внесены в КоАП и Уголовный кодекс.

По словам Моисеева, готовятся два законопроекта. Первый будет регулировать криптовалюты и денежные суррогаты, второй — цифровые технологии, в том числе майнинг и реестры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь