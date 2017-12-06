В центре Симферополя бульдозеры снесли здание

В центре крымской столицы продолжается масштабная реконструкция.

— Сегодня бульдозеры снесли здание по ул. Пушкина, 9 — возле кинотеатра «Спартак». Территорию уже обнесли забором. Рядом тоже есть здание, подлежащее сносу, но, по словам рабочих, его будут ломать в ручную — ломами и кувалдами, — передает с места событий корреспондент КП.

Напомним, застройщик, проводящий реконструкцию в центре Симферополя, обязался восстановить тротуарную плитку, если техника ее повредит.

В ноябре в центре Симферополя началась реконструкция здания булочной по по ул. Пушкина, 9/К. Маркса, 14. Здание будет не выше 4 этажей, а его внешний вид будет соответствовать архитектурному стилю центра города.