Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвийцы стали умирать из-за экономии на горячей воде
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Сын «испортил» фото Иванки Трамп
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Екатерина Стриженова затмила всех на модной вечеринке
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Саакашвили –рядовой ЦРУ: генерал спецслужб об операции США
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14«Мисс Вселенная — 2017»
17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Симферополя бульдозеры снесли здание

Территорию уже обнесли забором.

В центре крымской столицы продолжается масштабная реконструкция.

— Сегодня бульдозеры снесли здание по ул. Пушкина, 9 — возле кинотеатра «Спартак». Территорию уже обнесли забором. Рядом тоже есть здание, подлежащее сносу, но, по словам рабочих, его будут ломать в ручную — ломами и кувалдами, — передает с места событий корреспондент КП.

Напомним, застройщик, проводящий реконструкцию в центре Симферополя, обязался восстановить тротуарную плитку, если техника ее повредит.

В ноябре в центре Симферополя началась реконструкция здания булочной по по ул. Пушкина, 9/К. Маркса, 14. Здание будет не выше 4 этажей, а его внешний вид будет соответствовать архитектурному стилю центра города.

Заказчик работ — ООО «Дива» — намерен завершить реконструкцию к середине августа следующего года. Площадь застройки составит более 261 кв. м при общей площади здания в 1,4 тысяч квадратов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рыбопромышленной отрасли угрожает экономическое цунами
Рыбопромышленной отрасли угрожает экономическое цунами
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Путин разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь