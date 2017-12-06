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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский «танцующий» мост скоро засветится по-новому

Волгоградцы, проходящие или проезжающие в среду, 6 декабря, возле знаменитого «танцующего» моста через Волгу, обратили внимание на то, что знаменитая подсветка моста начала гореть и днем. Это вызвало недоумение и массу вопросов у удивленных горожан.

Источник: Комсомольская правда

Между тем, горящая днем подсветка мостового перехода через Волгу — явление штатное, и она специально включена именно днем. Как рассказал «КП-Волгоград» начальник отдела управления собственностью ПАО «Волгоградоблэлектро» Дмитрий Галушкин, предприятие готовит сюрприз волгоградцам в честь новогодних праздников:

— В среду, 6 декабря, и последующие дни наши специалисты будут вести работы по программированию, тестированию новых световых сценариев на предстоящие праздничные дни, — заявил Дмитрий Галушкин. — Эта работа ведется в светлое время суток для того, чтобы удивить горожан и гостей города новыми, красивыми и оригинальными сценариями архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу.

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