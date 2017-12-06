Волгоградский «танцующий» мост скоро засветится по-новому

Между тем, горящая днем подсветка мостового перехода через Волгу — явление штатное, и она специально включена именно днем. Как рассказал «КП-Волгоград» начальник отдела управления собственностью ПАО «Волгоградоблэлектро» Дмитрий Галушкин, предприятие готовит сюрприз волгоградцам в честь новогодних праздников:

— В среду, 6 декабря, и последующие дни наши специалисты будут вести работы по программированию, тестированию новых световых сценариев на предстоящие праздничные дни, — заявил Дмитрий Галушкин. — Эта работа ведется в светлое время суток для того, чтобы удивить горожан и гостей города новыми, красивыми и оригинальными сценариями архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу.