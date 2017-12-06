В Воронежской области у школы по ошибке приземлился вертолёт медицины катастроф

В посёлке Таловая вертолёт Центра медицины катастроф сел рядом с местной школой. Он приземлился на площадку рядом с учебным заведением во время урока в среду, 6 декабря, в 10 утра, чем вызвал переполох среди учеников и учителей. Дети тут же бросились снимать вертолёт на телефоны, забыв о заданиях учителей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали очевидцы.