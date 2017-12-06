В Воронежской области у школы по ошибке приземлился вертолёт медицины катастроф
Реаниматологи забрали пациента из Таловой в Воронеж.
Реаниматологи забрали пациента из Таловой в Воронеж.
В посёлке Таловая вертолёт Центра медицины катастроф сел рядом с местной школой. Он приземлился на площадку рядом с учебным заведением во время урока в среду, 6 декабря, в 10 утра, чем вызвал переполох среди учеников и учителей. Дети тут же бросились снимать вертолёт на телефоны, забыв о заданиях учителей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали очевидцы.
Как выяснилось, пилот вертолёта перепутал здание школы со зданием больницы, которое находится примерно в 1 километре от учебного заведения. Реаниматологов из вертолёта в больницу забрала «скорая». Примерно через полтора часа после подготовки к полёту тяжелобольного пациента «скорая» вместе с реаниматологами привезла его к вертолёту для транспортировки в Воронежскую областную больницу.