Власти Челябинской области купили серебряному призеру Паралимпиады в Сочи новую коляску
Ранее паралимпиец Марат Романов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи в приобретении активной инвалидной коляски для занятий спортом.
Ранее паралимпиец Марат Романов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи в приобретении активной инвалидной коляски для занятий спортом.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин в среду вручил серебряному призеру Паралимпийских игр в Сочи 2014 года Марату Романову инвалидную коляску, приобретенную за счет бюджета региона, сообщает
«Сегодня Евгений Редин вручил активную инвалидную коляску Марату Романову. Ранее паралимпиец обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помощи в приобретении активной инвалидной коляски для занятий спортом. По поручению президента губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил средства из бюджета региона в размере 375 тысяч рублей для приобретения инвалидной коляски», — говорится в сообщении.
Уточняется, что коляска изготовлена в Британии из титана по индивидуальным замерам. Весит около 8 кг.
Марат Романов — заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира по керлингу на колясках 2012, 2015, 2016 годов, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года.