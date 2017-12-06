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16:01 (мск), источник: Интерфакс

Скончался один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Гольяново

Мужчина получил серьезные ожоги и умер в больнице.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Пострадавший при аварии на теплотрассе в конце ноября в Москве мужчина скончался в больнице, сообщил «Интерфаксу» в среду источник в медицинских кругах.

«Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ожоги оказались слишком серьезными и спасти его не удалось.

Разрыв тепломагистрали диаметром 800 мм, идущей от ТЭЦ-23, произошел вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальская и Иркутская. Кипяток подтопил проезжую часть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда сообщалось, что пострадали восемь человек.

В зоне пониженного теплоснабжения оставались около 600 тысяч человек, 30 детсадов и около 40 школ.

Под утро следующего дня тепло подавалось уже по штатной схеме.

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