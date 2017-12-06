Скончался один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Гольяново
Мужчина получил серьезные ожоги и умер в больнице.
Мужчина получил серьезные ожоги и умер в больнице.
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Пострадавший при аварии на теплотрассе в конце ноября в Москве мужчина скончался в больнице, сообщил «Интерфаксу» в среду источник в медицинских кругах.
«Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ожоги оказались слишком серьезными и спасти его не удалось.
Разрыв тепломагистрали диаметром 800 мм, идущей от ТЭЦ-23, произошел вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальская и Иркутская. Кипяток подтопил проезжую часть.
Тогда сообщалось, что пострадали восемь человек.
В зоне пониженного теплоснабжения оставались около 600 тысяч человек, 30 детсадов и около 40 школ.
Под утро следующего дня тепло подавалось уже по штатной схеме.