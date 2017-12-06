В Нижнем Тагиле запустили первую уральскую криптовалюту

В Свердловской области выпустили первую уральскую криптовалюту. Цифровую монету создали в Нижнем Тагиле, поэтому название у нее созвучное — Tagilcoin. Она основана на исходных кодах Litecoin, которая является ответвлением всем известного Bitcoin.

— Мы не хотим, чтобы уральские предприятия и простые уральские пользователи зависели от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики. Однажды Урал уже шел во главе технологического перевооружения России — настало время вернуть первенство региону, — рассказывают создатели тагильской криптовалюты.