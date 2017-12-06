Донским школьникам рассказали, как начать свое дело и добиться успеха

«Подготовлены мастер-классы по ораторскому мастерству, основам ведения переговоров. Эти дисциплины наиболее необходимы ребят, потому что они помогают почувствовать себя уверенными», — рассказал руководитель «Регионального информационно-консультационного центра», оператор программы «Ты-предприниматель» Ростовской области Дмитрий Корнеев.

Состоялись бизнес-игра и олимпиада по основам предпринимательства, а еще мастер-классы: эксперты рассказали школьникам, как заявить о себе и не допустить ошибок на старте. Власти региона утверждают, что погружение молодежи в деловую среду — одно из приоритетных направлений.

«Задача — показать, что можно идти работать не только наемным работником. Соответственно, можно создавать свой бизнес. Не факт, что у всех получится, но это и не всегда должно получаться. Это нормальные вещи», — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

«Мы должны заинтересовывать развитием бизнеса именно молодых людей. Не выпускников вузов, а именно школьников, которые только ищут себя», — отметила председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.