В Волгограде с поезда сняли двух сбежавших девочек-подростков

Источник: Комсомольская правда

Проходя по вагону с проверкой, проводница обратила внимание на двух девочек-подростков 13 и 14 лет, которые ехали без сопровождения взрослых. На требование предъявить билет, школьницы лишь пожали плечами.

Билетов у девочек не было. Более того, как выяснилось, родителям они тоже не сказали, что отправились в самостоятельное путешествие.

На станции Арчеда их сняли с поезда сотрудники транспортной полиции. Как пояснили правоохранителям подростки, они хотели съездить в Москву и посмотреть на достопримечательности.