Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хочется не плакать, а выть: Тарасова потребовала ответа от Мутко
Успех диеты зависит от генов
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Исинбаева заявила о двух положительных вещах в решении МОК по РФ
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
США решили подделывать российские «смертоносные пулеметы» — СМИ
Уткин об отстранении РФ: Страну представляют люди
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде с поезда сняли двух сбежавших девочек-подростков

В дежурную часть Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от проводников поезда «Волгоград-Москва» о том, что в одном из вагонов они поймали безбилетников.

Источник: Комсомольская правда

Проходя по вагону с проверкой, проводница обратила внимание на двух девочек-подростков 13 и 14 лет, которые ехали без сопровождения взрослых. На требование предъявить билет, школьницы лишь пожали плечами.

Билетов у девочек не было. Более того, как выяснилось, родителям они тоже не сказали, что отправились в самостоятельное путешествие.

На станции Арчеда их сняли с поезда сотрудники транспортной полиции. Как пояснили правоохранителям подростки, они хотели съездить в Москву и посмотреть на достопримечательности.

Через несколько часов малолетних путешественниц передали родителям, которые прибыли за ними на станцию Арчеда. При этом на взрослых завели админпроизводство за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», уточнили в УВМД на транспорте по Приволжскому округу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 У соцработников не было претензий к отцу пяти детей, погибших в пожаре
Татьяна Буланова впервые рассказала о любовнице мужа
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
В России разработали новые правила для интернет-покупок
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В «Гоголь-центре» арестовали рояль
TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь