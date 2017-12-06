В Волгограде с поезда сняли двух сбежавших девочек-подростков
В дежурную часть Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от проводников поезда «Волгоград-Москва» о том, что в одном из вагонов они поймали безбилетников.
В дежурную часть Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от проводников поезда «Волгоград-Москва» о том, что в одном из вагонов они поймали безбилетников.
Проходя по вагону с проверкой, проводница обратила внимание на двух
Билетов у девочек не было. Более того, как выяснилось, родителям они тоже не сказали, что отправились в самостоятельное путешествие.
На станции Арчеда их сняли с поезда сотрудники транспортной полиции. Как пояснили правоохранителям подростки, они хотели съездить в Москву и посмотреть на достопримечательности.
Через несколько часов малолетних путешественниц передали родителям, которые прибыли за ними на станцию Арчеда. При этом на взрослых завели админпроизводство за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», уточнили в УВМД на транспорте по Приволжскому округу.