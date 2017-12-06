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15:55 (мск), источник: НИА Самара

Минздрав Самарской области: Настоятельно рекомендуем жителям области быть бдительными

В последнее время жители Самарской области стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением принять участие в «Федеральной программе обследования населения», «государственной программе по снижению веса», «программе лечения артериального давления» и т. п.

Источник: РИА "Новости"

При этом пациентам сначала предлагают бесплатные услуги и даже медикаменты и аппаратуру (для измерения давления, сахара крови, холестерина и пр.) в подарок, а затем ставят условие оплатить проведение процедур. Местом обследования и лечения называют некий медицинский центр.

Представители государственных медицинских учреждений Самарской области (поликлиники, больницы), а также страховых медицинских организаций могут делать плановый обзвон прикрепленного населения с информацией в рамках программы диспансеризации. В этом случае жители получают приглашение прийти на обследование в свою поликлинику по месту жительства.

Настоятельно рекомендуем жителям области быть бдительными, уточнять у звонящего из какой организации поступают звонки, ФИО звонящего, его должность, контактные телефоны и прочее, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.

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