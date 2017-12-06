Минздрав Самарской области: Настоятельно рекомендуем жителям области быть бдительными

Источник: РИА "Новости"

При этом пациентам сначала предлагают бесплатные услуги и даже медикаменты и аппаратуру (для измерения давления, сахара крови, холестерина и пр.) в подарок, а затем ставят условие оплатить проведение процедур. Местом обследования и лечения называют некий медицинский центр.

Представители государственных медицинских учреждений Самарской области (поликлиники, больницы), а также страховых медицинских организаций могут делать плановый обзвон прикрепленного населения с информацией в рамках программы диспансеризации. В этом случае жители получают приглашение прийти на обследование в свою поликлинику по месту жительства.