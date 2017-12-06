Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря
Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря 2017 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 6 декабря.
Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря 2017 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 6 декабря.
Согласно информации, 6 декабря, при облачной погоде местами прогнозируется слабый снег. Дневная температура воздуха -2º…-5°. Ветер
7 декабря при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха ночью около -5°, при прояснениях до -8°, максимальная днем -3º…-6°. На дорогах местами накат и гололедица. Ветер