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15:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря 2017 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 6 декабря.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 6 декабря, при облачной погоде местами прогнозируется слабый снег. Дневная температура воздуха -2º…-5°. Ветер юго-западный, слабый. Скользко.

7 декабря при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха ночью около -5°, при прояснениях до -8°, максимальная днем -3º…-6°. На дорогах местами накат и гололедица. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

8—9 декабря с ростом давления в облаках ожидаются просветы. Местами кратковременный снег. Ночью будет подмораживать до -6º…-10°, в дневные часы -4º…-7°. На дорогах сохранится гололедица.

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