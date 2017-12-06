Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 — 9 декабря

7 декабря при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха ночью около -5°, при прояснениях до -8°, максимальная днем -3º…-6°. На дорогах местами накат и гололедица. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.