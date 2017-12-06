Российским олимпийцам подарят форму

Госпожа Задорина отказалась предполагать, как недопуск российской сборной отразится на продажах повседневной линейки: «Мы проделали большую работу, мы поддерживаем наших спортсменов, очень за них переживаем, им предстоит непростое решение. И одежда уже произведена, поэтому в любом случае она будет предоставлена олимпийцам и всем членам делегации, даже если это будет в качестве подарка».

Презентация новой олимпийской формы состоялась в Москве на прошлой неделе. Тогда же соцсети пестрили фотографиями звезд в фирменных свитшотах «I don’t do doping. I’m za sport». На волне всеобщего протеста эта одежда будет хорошо продаваться. Однако что будет с продажами дальше, сказать сложно, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Форма вызвала очень противоречивые отзывы, но внимание на нее уже обратили. Магазин будет расположен на центральной улице, большое количество людей придет посмотреть, как это выглядит в реальности. Поэтому в некотором роде шанс у этой одежды есть, но такой поддержки, которая была бы при массовом промоутировании, нет — фактически она просто вступает в стандартную конкурентную борьбу с другими брендами».

После вчерашнего решения МОК в тренды российского Twitter выбился хэштег #NoRussiaNoGames: «Нет России — нет Игр». В Instagram уже начали продавать футболки с такой надписью. В ближайшее время коммерсанты начнут активно пытаться монетизировать ситуацию с недопуском сборной на Олимпиаду, уверен генеральный директор пиар-агентства ProAct Media Анатолий Саутин: «Российские компании, естественно, поддержат линию компании правительства, они будут делать какие-то флэшмобы, пропагандировать в обществе идеи излишней политизированности Олимпиады с помощью акций в интернете. Международный бизнес вряд ли будет эту тему каким-то образом использовать, поскольку это может аукнуться крупным корпорациям Burger King, McDonald’s и в других странах».

По данным РБК, затраты России на подготовку к нынешней Олимпиаде составили более 1,5 млрд руб.