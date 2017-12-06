Южноуральского робота Федора готовят к полету в космос

А еще отправится на Международную космическую станцию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Испытания проходят в «нечеловеческих» условиях.

Антропоморфного робота уже протестировали на Камчатке и в Ленинградской области. Его задача — обезопасить людей от возможного заражения радиацией. Правда, этот андроид не умеет «думать» самостоятельно, говорят разработчики, в отличие от своего компьютерного «собрата» — Федора. Который, кстати, должен стать новым членом экипажа МКС в 2024 году. Эта «машина» будет помощником пилота на орбите. Андроид успешно прошел 60 испытаний. Посадка-высадка, управление автомобилем, перемещение по горизонтальной поверхности и работа с ручными инструментами спасателей — последнее войдет в первую миссию компьютерного помощника космонавтов. Федор будет ремонтировать внутрикорабельное оборудование.

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Пока что, еще в лаборатории, Федор отлично управляется с шуруповертом. А недавно российский «терминатор» научился садиться на шпагат. Почти стопроцентная гибкость пригодится при спасении людей, к примеру, из-под завалов при обрушении дома.

«Антропомофорный робототехнический комплекс, который может пребывать на таких происшествиях, обнаруживать выживших, оценивать обстановку. Оператор через робота может связаться с выжившими или оценить ситуацию, что происходит на самом деле на объекте, и после этого только отправлять группы специалистов спасателей на место», — отмечает Евгений Дудоров, технический директор НПО «Андроидная техника».

Кроме того, Федор ползает по-пластунски, ходит по лестнице и стреляет без промаха. Сейчас «качает» мышцы — поднимает 10-килограммовые гантели и отжимается. Копирует движения оператора и передает видео- и аудиосигналы. Пока есть время до отправки на МКС, разработчики экспериментируют с температурными нагрузками. Проводят работы при минус 150 до плюс 100 градусов по Цельсию.