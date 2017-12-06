Южноуральского робота Федора готовят к полету в космос
Магнитогорский
Магнитогорский
А еще отправится на Международную космическую станцию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Испытания проходят в «нечеловеческих» условиях.
Антропоморфного робота уже протестировали на Камчатке и в Ленинградской области. Его задача — обезопасить людей от возможного заражения радиацией. Правда, этот андроид не умеет «думать» самостоятельно, говорят разработчики, в отличие от своего компьютерного «собрата» — Федора. Который, кстати, должен стать новым членом экипажа МКС в 2024 году. Эта «машина» будет помощником пилота на орбите. Андроид успешно прошел 60 испытаний.
Пока что, еще в лаборатории, Федор отлично управляется с шуруповертом. А недавно российский «терминатор» научился садиться на шпагат. Почти стопроцентная гибкость пригодится при спасении людей, к примеру,
«Антропомофорный робототехнический комплекс, который может пребывать на таких происшествиях, обнаруживать выживших, оценивать обстановку. Оператор через робота может связаться с выжившими или оценить ситуацию, что происходит на самом деле на объекте, и после этого только отправлять группы специалистов спасателей на место», — отмечает Евгений Дудоров, технический директор НПО «Андроидная техника».
Кроме того, Федор ползает
Юлия Габдрахманова, Наталья Радько, Сергей Милютин.