В Сочи построят отель из снега

В большом иглу оборудуют холл, бар со стойкой и номера для проживания. Для комфортного сна постояльцев подготовят утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Обещают, что даже если снаружи температура опустится до — 20 °C, в доме будет тепло.

Территорию этно-парка украсят вырезанными из цельных стволов деревьев тотемами-хантаи. Там же будет размещена резиденция Деда Мороза. Ее построят в стиле северных коренных народов с применением снега и дерева. Кроме того, у «Иглу Отеля» появится детский городок, где будет несколько соединенных тоннелями снежных домиков, горка, а также миниатюрный парк «Волшебный лес», сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.