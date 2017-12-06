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16:18 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи построят отель из снега

В горах Сочи появится этно-парк «Иглу Отель», состоящий из нескольких эскимосских домов-иглу. Каждый из них будет диаметром до 6 метров, для строительства используют снег.

В большом иглу оборудуют холл, бар со стойкой и номера для проживания. Для комфортного сна постояльцев подготовят утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Обещают, что даже если снаружи температура опустится до — 20 °C, в доме будет тепло.

Территорию этно-парка украсят вырезанными из цельных стволов деревьев тотемами-хантаи. Там же будет размещена резиденция Деда Мороза. Ее построят в стиле северных коренных народов с применением снега и дерева. Кроме того, у «Иглу Отеля» появится детский городок, где будет несколько соединенных тоннелями снежных домиков, горка, а также миниатюрный парк «Волшебный лес», сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Гостям этно-парка предложат экскурсии и развлечения, походы по территории Кавказского заповедника в снегоступах и на лыжах, фрирайд на склонах близлежащих гор. Открытие «Иглу Отеля» намечено на 28 декабря.

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