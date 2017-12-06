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16:25 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале еще более 400 человек заболели пневмонией за неделю

Уровень заболеваемости почти на 10% выше, чем на предыдущей неделе.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области сохраняется подъем заболеваемости пневмонией — за 49-ю неделю 2017 года (с 27 ноября по 3 декабря) в регионе зарегистрирован 421 новый случай, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости составил 12,74 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9%», — сообщают в ведомстве, уточняя, что в областном центре этот показатель пока выше — 12,85 на 100 тыс. — однако на 10% ниже уровня 48-й недели.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая: на 49-й неделе — 24 675 случаев ОРВИ (+7,4%). Рост заболеваемости зарегистрирован в 29 муниципальных образованиях, в том числе в южноуральской столице (10 499 случаев, +1,9%).

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной, риновирусной и бокавирусной инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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