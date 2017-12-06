Омская биатлонистка Романова хочет оспорить своё отстранение от Олимпиады
Аналогичные жалобы подал ещё 21 российский спортсмен.
Аналогичные жалобы подал ещё 21 российский спортсмен.
Сегодня, 6 декабря, стало известно, что омская биатлонистка Яна Романова хочет оспорить своё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Она и ещё 21 спортсмен подали апелляционные жалобы на решение Международного олимпийского комитета.
Жалобы от россиян поступили в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. При этом спортсмены надеются, что апелляции будут рассмотрены до начала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Напомним, в конце ноября биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина по решению МОК были лишены медалей в составе эстафетной четверки на Олимпиаде в Сочи. Помимо этого, спортсменок пожизненно дисквалифицировали от участия в Олимпийских играх. Сегодня также стало известно, что вся российская сборная может не поехать на зимнюю Олимпиаду в Корее.