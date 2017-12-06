Омская биатлонистка Романова хочет оспорить своё отстранение от Олимпиады

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Сегодня, 6 декабря, стало известно, что омская биатлонистка Яна Романова хочет оспорить своё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Она и ещё 21 спортсмен подали апелляционные жалобы на решение Международного олимпийского комитета.

Жалобы от россиян поступили в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. При этом спортсмены надеются, что апелляции будут рассмотрены до начала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.