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16:19 (мск), источник: АиФ Омск

Омская биатлонистка Романова хочет оспорить своё отстранение от Олимпиады

Аналогичные жалобы подал ещё 21 российский спортсмен.

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9
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9
фотографий

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что омская биатлонистка Яна Романова хочет оспорить своё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Она и ещё 21 спортсмен подали апелляционные жалобы на решение Международного олимпийского комитета.

Жалобы от россиян поступили в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. При этом спортсмены надеются, что апелляции будут рассмотрены до начала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, в конце ноября биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина по решению МОК были лишены медалей в составе эстафетной четверки на Олимпиаде в Сочи. Помимо этого, спортсменок пожизненно дисквалифицировали от участия в Олимпийских играх. Сегодня также стало известно, что вся российская сборная может не поехать на зимнюю Олимпиаду в Корее.

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