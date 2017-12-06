В Ростове-на-Дону озвучили телефоны, которые помогут льготникам по ЖКХ

Источник: Комсомольская правда

В частности, как рассказали в городском Департаменте социальной защиты населения, с марта этого года изменен порядок расчета мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан. Но вопросы, судя по всему, еще есть.

— Согласно новому порядку, расчет сумм ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ производится с учетом фактического их потребления, — добавили в департаменте. — Ранее суммы компенсаций рассчитывались по установленным Правительством Ростовской области региональным стандартам стоимости жилого помещения и коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения.

Так, подробные консультации и разъяснения по вопросу расчета компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, можно получить в районных управлениях соцзащиты по месту прописки или в самом департаменте.

Телефоны «горячей линии»:

— Ворошиловский район — 233−31−33.

— Железнодорожный район — 222−67−69.

— Кировский район — 232−09−92.

— Ленинский район — 200−71−61.

— Октябрьский район — 234−05−95.

— Первомайский район — 252−66−74.

— Пролетарский район — 210−89−40.

— Советский район — 225−40−25.