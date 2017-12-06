В Ростове-на-Дону озвучили телефоны, которые помогут льготникам по ЖКХ
В администрации
В администрации
В частности, как рассказали в городском Департаменте социальной защиты населения, с марта этого года изменен порядок расчета мер социальной поддержки на оплату
— Согласно новому порядку, расчет сумм ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ производится с учетом фактического их потребления, — добавили в департаменте. — Ранее суммы компенсаций рассчитывались по установленным Правительством Ростовской области региональным стандартам стоимости жилого помещения и коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения.
Так, подробные консультации и разъяснения по вопросу расчета компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, можно получить в районных управлениях соцзащиты по месту прописки или в самом департаменте.
Телефоны «горячей линии»:
— Ворошиловский район — 233−31−33.
— Железнодорожный район — 222−67−69.
— Кировский район — 232−09−92.
— Ленинский район — 200−71−61.
— Октябрьский район — 234−05−95.
— Первомайский район — 252−66−74.
— Пролетарский район — 210−89−40.
— Советский район — 225−40−25.
— Департамент — 269−77−02.