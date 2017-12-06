В Крыму нашли захоронение времен Золотой Орды с жертвами массовой казни

Масштабные археологические раскопки проводят археологи РАН в Бахчисарайском районе Крыма. Площадь исследований превысила 50 гектар, исследуются более 80 археологических памятников разных времен.

«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — сказал Внуков.

Находка сделана в ходе работ на землях, где по проекту пройдет трасса «Таврида». Ученые датируют захоронение X—XIII вв. еками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами. Точнее датировать могильник можно будет после анализа двух наконечников стрел, найденных во рвах.

Черепов жертв ученые не нашли. Археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды, как это было принято у некоторых народностей.

«Двенадцатый-четырнадцатый век — времена были суровые, но это только предположение», — сказал Внуков.