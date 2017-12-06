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17:08 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму нашли захоронение времен Золотой Орды с жертвами массовой казни

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Захоронение не менее 70 обезглавленных тел, предварительно, датируемое X—XIII вв.еками, возможно, времен Золотой Орды, обнаружено археологами РАН в ходе раскопок на месте будущей трассы «Таврида», сообщил журналистам руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

Масштабные археологические раскопки проводят археологи РАН в Бахчисарайском районе Крыма. Площадь исследований превысила 50 гектар, исследуются более 80 археологических памятников разных времен.

«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — сказал Внуков.

Находка сделана в ходе работ на землях, где по проекту пройдет трасса «Таврида». Ученые датируют захоронение X—XIII вв.еками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами. Точнее датировать могильник можно будет после анализа двух наконечников стрел, найденных во рвах.

Черепов жертв ученые не нашли. Археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды, как это было принято у некоторых народностей.

«Двенадцатый-четырнадцатый век — времена были суровые, но это только предположение», — сказал Внуков.

«Таврида» пройдет по маршруту Керчь-Севастополь, официальный старт строительства трассы был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

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