В Крыму нашли захоронение времен Золотой Орды с жертвами массовой казни
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Захоронение не менее 70 обезглавленных тел, предварительно, датируемое
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Захоронение не менее 70 обезглавленных тел, предварительно, датируемое
Масштабные археологические раскопки проводят археологи РАН в Бахчисарайском районе Крыма. Площадь исследований превысила 50 гектар, исследуются более 80 археологических памятников разных времен.
«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — сказал Внуков.
Находка сделана в ходе работ на землях, где по проекту пройдет трасса «Таврида». Ученые датируют захоронение
«Двенадцатый-четырнадцатый век — времена были суровые, но это только предположение», — сказал Внуков.
«Таврида» пройдет по маршруту