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16:16 (мск), источник: Nur.kz

Запасную капсулу времени из 1967 года потеряли в Актау

Напомним, в Актау не нашли «Капсулу времени» с посланием поколению 2017 года, зарытую в центре города.

1 декабря в Актау вскрыли запасную капсулу времени из 1967 года. После церемонии вскрытия послание было передано в областной краеведческий музей. Однако в музее рассказали, что капсулу времени забрали, пишет Lada.kz.

Завотделом современной истории областного музея Нуршат Калкенбаева рассказала, что капсула была передана замдиректору музея Нурболату Калаганову.

Калаганов сообщил, что капсулу времени нужно было передать акиму Мангистауской области. Калкенбаева добавила, что взяла расписку о изъятии капсулы, однако больше ее не видели.

Журналисты издания обратились в пресс-службу областного акимата, но их перенаправили в городской акимат. В пресс-службе горакимата не знают, где находится капсула времени и посоветовали обратиться в облакимат.

Напомним, в Актау не нашли «Капсулу времени» с посланием поколению 2017 года, зарытую в центре города. Предположительно, ее могли похитить вандалы.

Позже прошла церемония вскрытия запасной капсулы времени, которая хранилась у бывшего акима области Николая Баева.

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