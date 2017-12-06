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17:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре проведут экскурсию на трамвае

В Краснодаре 16 декабря состоится экскурсия на трамвае.

Источник: ЮГА.ру

Экскурсия стартует от остановки «Улица Индустриальная» и продлится около 2 часов. На трамвае модели 71−623 участники проедут по маршруту Крепостная площадь — Новый рынок — Ставропольский тракт — станица Пашковская и обратно. На главной площади станицы Пашковской участники сделают остановку и посетят этнографическую выставку. Промежуточные остановки не предусмотрены, сообщает пресс-служба КТТУ.

Автором стала журналист Ирина Груба. Для участия в экскурсии надо оставить заявку на странице мероприятия в Facebook, стоимость — 500 рублей, для детей до 12 лет — 250 рублей.

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