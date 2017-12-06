В Краснодаре проведут экскурсию на трамвае

Экскурсия стартует от остановки «Улица Индустриальная» и продлится около 2 часов. На трамвае модели 71−623 участники проедут по маршруту Крепостная площадь — Новый рынок — Ставропольский тракт — станица Пашковская и обратно. На главной площади станицы Пашковской участники сделают остановку и посетят этнографическую выставку. Промежуточные остановки не предусмотрены, сообщает пресс-служба КТТУ.