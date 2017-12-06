Time назвал «человеком года» рассказавших о домогательствах женщин

В частности, речь идет об актрисе Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, передает «РИА Новости».

Движение Me Too зародилось в США после публикации результатов расследования в отношение известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В нем говорилось о том, что мужчина на протяжении 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми он работал.

Публикация расследования подвигла многих женщин рассказать о случаях сексуальных домогательств из своей жизни. Они помечали посты в соцсетях хэштегом #MeToo.