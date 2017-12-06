В Казани начал работу II Открытый форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов»

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этом году участвовать в форуме изъявили желание благотворительные фонды из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Архангельск, Нижний Новгород, Пенза, Самара и многие другие — всего около 200 участников из 22 городов России. «С большим интересом ждем обмена опытом разных регионов и готовы учиться новому, перенимать лучшее, делиться своими практиками», — обратился к участникам И. Метшин.

Перед началом форума гости осмотрели выставку благотворительных проектов «Добрая Казань». Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин положительно оценил опыт Казани в реализации социальных проектов, в частности интерес у московского гостя вызвал проект «Дневник добрых дел», аналогу которому нет в стране. Особенным назвала событие в Ратуше и модератор пленарного заседания, руководитель сервиса Добро Mail.ru Александра Бабкина. По ее словам, мероприятие выходит на совершенно иной качественный уровень, поскольку для участия в нем собрались представители фондов со всех концов России, готовые делиться опытом, технологиями и инструментами.

Ильсур Метшин отметил, что вектор «Добрая Казань» — один из 12 приоритетов городского развития.

«Я глубоко убежден, что нравственное начало, добрососедство и великодушие горожан играют в развитии города не меньшую роль, чем экономические факторы. Развитие культуры благотворительности и волонтерства стоят для меня в одном ряду с развитием инфраструктуры города, ремонтом дорог, домов, строительством новых микрорайонов, социальных учреждений, улучшений делового климата. Это важная часть репутации города и огромная движущая сила», — сказал мэр города.

Глава столицы РТ рассказал, что это движение начиналось с тесного общения с благотворительными фондами и организациями. По словам градоначальника, это позволило увидеть пробелы, требующие внимания власти. И. Метшин привел пример такого взаимодействия, которое привело к конкретным позитивным изменениям: «На ближайшую сессию Казанской городской думы мы выносим вопрос о льготах по имущественному налогу для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это решение, которое мы можем принять на муниципальном уровне». Это заявление было встречено аплодисментами участников форума.

Далее мэр рассказал о целом ряде проектов, реализуемых вместе с благотворительными фондами.

«Мы узнали, что в городе есть семьи с опытом воспитания приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли специальное обучение и готовы были бы взять на воспитание еще детей, но этого не позволяла им жилплощадь. Так появилось наше решение о выделении квартир для таких “профессиональных” приемных семей», — сообщил Ильсур Метшин.

Три профессиональные семьи уже справили новоселье. Глава города отметил, что количество квартир для таких семей обязательно будет увеличиваться.

Ильсур Метшин рассказал участникам форума, что стартовавшим в этом учебном году проектом по инклюзивному образованию детей с расстройством аутистического спектра заинтересовался российский фонд «Выход».

«Мы ждем визита его руководитель Авдотьи Смирновой в ближайшее время для того, чтобы обсудить возможности нашего сотрудничества», — сказал мэр. Сегодня 17 детей с расстройствами аутистического спектра получают образование вместе со своими здоровыми сверстниками в двух казанских школах.

В качестве примера успешного сотрудничества он назвал проект склада «Хорошие руки» от благотворительного фонда «День добрых дел», в рамках которого город передал фонду на безвозмездной основе три муниципальных помещения.

«Сегодня в городе сформировалась сеть благотворительных складов, которая позволяет практически полностью удовлетворить потребности всех нуждающихся в вещевой помощи горожан. С начала этого года более 6 тысяч казанцев сдали в эту сеть вещи, а более 3 тысяч нуждающихся получили необходимое», — рассказал глава города.

Особое внимание Ильсур Метшин обратил на необходимость развивать социальное волонтерство. В столице Татарстана работает около 50 добровольческих организаций, объединяющих более 6 тысяч человек. По словам мэра, это только начало пути. «Нам предстоит правильно оценить направления, в которых волонтерская помощь наиболее востребована, сформировать простые и понятные механизмы привлечения волонтеров, чтобы каждый, кто хочет помогать, четко понимал, куда должен обратиться, где именно и чем он может помочь, подумать о программе мотивации и поощрения волонтеров. И я надеюсь, что форум станет для нас источником, как новых знаний, так и новых идей», — сказал мэр Казани.

В пленарном заседании также принял участие генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Он подробно рассказал участникам форума о механизмах получения президентских грантов благотворительными организациями.

Так, по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза выросло количество полученных грантов регионами, а по числу победителей грантового конкурса на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга находится Татарстан.

И. Чукалин отметил, что в работе благотворительных фондов важен принцип, озвученный Ильсуром Метшиным: «Не вместо, а вместе». «Важно, чтобы регионы тоже поддерживали свои благотворительные проекты, чтобы было объединение ресурсов», — сказал директор фонда.

По его словам, Татарстан входит в число лидеров и по этому показателю — доля собственных и привлеченных средств по отношению к грантам составляет 136%. И. Чукалин призвал не бояться участвовать в конкурсе на соискание грантов. К примеру, в текущем году 72% всех победителей получили грант впервые.

Участников форума поприветствовала и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, очень важно обсуждать культуру благотворительности и поддерживать инициативы на уровне регионов.

«Казань становится столицей благотворительности и развития гражданских инициатив», — сказала она. Елена Тополева-Солдунова отметила, что различные федеральные инициативы и посылы не заработают, если регионы не будут рождать свои практики и нормы.

О проблеме взаимодействия фондов говорила и директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова. По ее словам, на попечении фонда в Москве находится много детей из других городов, и крайне важно, чтобы после лечения они оказывались под опекой фондов у себя дома, такая поддержка будет весьма эффективна для лечения ребенка. Е. Чистякова предложила создавать сет благотворительных фондов и выразила готовность взаимодействовать с другими организациями. Также она сообщила, что фонд «Подари жизнь» организовал специальную премию для других фондов за реализацию проектов, и сразу 2 премии («Приз зрительских симпатий» и «Качество жизни») получил казанский фонд им. Анжелы Вавиловой.

О запуске на сервисе Добро Mail.ru нового проекта «Маяк», который помогает найти подходящий, проверенный благотворительный фонд, рассказал руководитель проекта А. Бабкина.

Автор проекта «Детям о важном» Наталья Ремиш в свою очередь рассказала о необходимости культуры воспитания по отношению к детям с отклонениями по здоровью и продемонстрировала социальный мультфильм, отмечающий важность подобного воспитания.

В завершение пленарного заседания директор фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова объявила о включении Казани в содружество «добрых городов» и вручила Ильсуру Метшину символический «золотой ключ».

Глава города в свою очередь наградил благодарственными письмами мэра Казани благотворительные фонды «Ак Барс Созидание», «Альпари», фонд помощи детям им. Анжелы Вавиловой, благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу», благотворительный фонд «День добрых дел», благотворительную общественную организацию РТ «Детям», благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», благотворительный фонд «Закят», региональную общественную организацию «Многодетные семьи Республики Татарстан», общественную организацию приемных семей Казани «Мы вместе!», филиал всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Татарстан», интернет-портал «Бизнес Online», социального волонтера, участника благотворительных проектов сразу нескольких казанских фондов Розу Бикинину.

Ильсур Метшин поблагодарил всех за участие. «Надеюсь, нынешний форум будет полезным для каждого участника и станет ежегодной межрегиональной площадкой для общения и обмена опытом», — подчеркнул глава города.