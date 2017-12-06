Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
На лице американца выросли грибы
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Исинбаева заявила о двух положительных вещах в решении МОК по РФ
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на электроподстанции появилось граффити со сказочным котом

Краснодарский художник 6 декабря поделился своей новой работой в социальных сетях.

— Художественная роспись трансформаторной подстанции. Поверхность здания была очень старой, кирпич сыпался на глазах, — написал Георгий Куринов на своей странице «Вконтакте».

Известно, что заказчиком был ТРЦ «Сити Центр».

Георгий Куринов, более известный как Gooze — художник — иллюстратор, граффити-райтер из Краснодара, а также художественный руководитель стрит-арт проекта «КраснодART» и проекта края «КубаньАрт». В нашем городе он вместе с администрацией открыл первый граффити-парк в Комсомольском микрорайоне.

В июле этого года на стене одного из домов Краснодара он создал проект «Матрешка». Сам автор сказал, что эта работа смотрится только живьем, потому что фотографии совершенно не отражают то огромное количество оттенков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каким был 2017 год для рынка жилья: спрос, предложение, цены
Елена Исинбаева нашла плюсы в решении МОК
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь