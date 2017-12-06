В Краснодаре на электроподстанции появилось граффити со сказочным котом

— Художественная роспись трансформаторной подстанции. Поверхность здания была очень старой, кирпич сыпался на глазах, — написал Георгий Куринов на своей странице «Вконтакте».

Известно, что заказчиком был ТРЦ «Сити Центр».

Георгий Куринов, более известный как Gooze — художник — иллюстратор, граффити-райтер из Краснодара, а также художественный руководитель стрит-арт проекта «КраснодART» и проекта края «КубаньАрт». В нашем городе он вместе с администрацией открыл первый граффити-парк в Комсомольском микрорайоне.

В июле этого года на стене одного из домов Краснодара он создал проект «Матрешка». Сам автор сказал, что эта работа смотрится только живьем, потому что фотографии совершенно не отражают то огромное количество оттенков.