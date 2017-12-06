Сто тысяч озер и родина Санты: Финляндия отмечает 100-летие
В среду Финляндия отмечает 100-летие своей независимости от России. Мы собрали шесть малоизвестных фактов об этой уникальной стране — от ее жителей.
В среду Финляндия отмечает 100-летие своей независимости от России. Мы собрали шесть малоизвестных фактов об этой уникальной стране — от ее жителей.
Чем уникальна Финляндия? Местные жители рассказали
1. 187 тысяч 888 озер
«Больше всего мне нравится, что в Финляндии так много озер, — говорит фотограф Джейсон Тилликайнен, который живет в Йоэнсуу, на
«Нет ничего лучше, чем выйти из сауны — и тут же прыгнуть в холодное озеро. Это просто замечательно!» — уверяет он.
2. «Финские младенцы спят снаружи»
«Впервые это стали делать еще в 1930-х годах», — говорит Хеикки Тииттанен, отец троих детей и глава компании Finnish Baby Box.
«Изначально эти коробки выделялись в качестве помощи бедным семьям, для поддержки молодых матерей со стороны национальной системы здравоохранения», — объясняет он.
Сейчас коробка выдается всем новоиспеченным родителям.
В каждой коробке для младенца около 50 разных предметов — одежда, гигиенические принадлежности для новорожденных и одеяла.
Леэна Карппинен из отдела рекламы компании Helsinki Marketing также получила такую коробку, когда у нее родился сын.
«Финские младенцы днем спят на свежем воздухе, даже зимой. Для этого очень важно подобрать подходящую одежду, а в коробке есть и зимняя одежда, и одеяло специально для новорожденного», — говорит она.
«Мой сын просто обожал спать на свежем воздухе, спал только там, так что мы клали его в коляску и ходили гулять, даже при 23-градусном морозе», — вспоминает Леэна.
3. Санта, сани и бобры
Некоторые утверждают, что
«Санта-Клаус живет в пещере в
«Лапландцы придумали сани, копируя действия бобров, строящих свои хижины на зиму, — объясняет она. — Один бобер хватается за ветки осины, которые идут на строительство хижины, и ложится на них, а другой бобер тянет его по снегу, как на санках».
4. 70 дней незаходящего солнца
«Я обожаю контрасты и крайности этой страны, — говорит Хели Хименес глава отдела маркетинга Visit Finland. — Зиму люди проводят в тишине и спокойствии, а летом все высыпают наружу и общаются друг с другом».
Зимой дневного света мы почти не видим. Солнце не поднимается над горизонтом в течение 52 дней. Зато летом дни бесконечны. Солнце непрерывно светит целых 70 дней.
«Природа меняется в зависимости от времени года. Это отражается и на людях. Зимой мы спокойны, или даже молчаливы, но летом все наоборот», — утверждает Хименес.
5. Кофе
«Может,
«Мы — мировые чемпионы по употреблению кофе на душу населения, — утверждает он. — Если к вам
Сегодня многие компании — по случаю столетия Финляндии — устраивают «кофейную паузу».
6. Имперский флаг
Цвета флага