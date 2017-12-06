Сто тысяч озер и родина Санты: Финляндия отмечает 100-летие

В Финляндии 187,888 озер | Источник: Kerttu/CC0

Чем уникальна Финляндия? Местные жители рассказали Би-би-си о том, что им больше всего нравится в их стране — от «настоящего» дома, где живет Санта Клаус, до финских коробок для новорожденных.

1. 187 тысяч 888 озер

Фотограф Джейсон Тилликайнен находит вдохновение на побережьях финских озер | Источник: Jason Tiilikainen

«Больше всего мне нравится, что в Финляндии так много озер, — говорит фотограф Джейсон Тилликайнен, который живет в Йоэнсуу, на юго-востоке Финляндии. — Мне очень нравится, как меняется их вид на протяжении года, в их спокойствии я черпаю вдохновение для своих работ».

«Нет ничего лучше, чем выйти из сауны — и тут же прыгнуть в холодное озеро. Это просто замечательно!» — уверяет он.

2. «Финские младенцы спят снаружи»

Такие коробки выдаются всем новоиспеченным родителям | Источник: AP 2017

Всем будущим родителям в Финляндии выдается специальная коробка. В ней — набор детской одежды, постельное белье и игрушки, а саму коробку можно использовать в качестве детской кроватки.

«Впервые это стали делать еще в 1930-х годах», — говорит Хеикки Тииттанен, отец троих детей и глава компании Finnish Baby Box.

«Изначально эти коробки выделялись в качестве помощи бедным семьям, для поддержки молодых матерей со стороны национальной системы здравоохранения», — объясняет он.

Сейчас коробка выдается всем новоиспеченным родителям.

Сын Леены Карппинен в своей собственной коробке | Источник: Leena Karppinen

В каждой коробке для младенца около 50 разных предметов — одежда, гигиенические принадлежности для новорожденных и одеяла.

Леэна Карппинен из отдела рекламы компании Helsinki Marketing также получила такую коробку, когда у нее родился сын.

«Финские младенцы днем спят на свежем воздухе, даже зимой. Для этого очень важно подобрать подходящую одежду, а в коробке есть и зимняя одежда, и одеяло специально для новорожденного», — говорит она.

«Мой сын просто обожал спать на свежем воздухе, спал только там, так что мы клали его в коляску и ходили гулять, даже при 23-градусном морозе», — вспоминает Леэна.

3. Санта, сани и бобры

Санта Клаус «у себя дома» в Рованиеми, на севере Финляндии | Источник: Reuters

Некоторые утверждают, что Санта-Клаус живет вовсе не на Северном полюсе, а в финской Лапландии.

«Санта-Клаус живет в пещере в Санта-парке, в Рованиеми. Это парк развлечений, посвященный Рождеству, и находится он в 50 метрах от северного полярного круга», — рассказывает Саила Вильхельмссон, директор по маркетингу Санта-парка и представительница «настоящего» Санты.

«Лапландцы придумали сани, копируя действия бобров, строящих свои хижины на зиму, — объясняет она. — Один бобер хватается за ветки осины, которые идут на строительство хижины, и ложится на них, а другой бобер тянет его по снегу, как на санках».

4. 70 дней незаходящего солнца

«Зимой в стране царит спокойствие», — говорит Хели Хименес из Visit Finland | Источник: Niilo Isotalo/CC0

«Я обожаю контрасты и крайности этой страны, — говорит Хели Хименес глава отдела маркетинга Visit Finland. — Зиму люди проводят в тишине и спокойствии, а летом все высыпают наружу и общаются друг с другом».

Зимой дневного света мы почти не видим. Солнце не поднимается над горизонтом в течение 52 дней. Зато летом дни бесконечны. Солнце непрерывно светит целых 70 дней. Хели Хименес

«Природа меняется в зависимости от времени года. Это отражается и на людях. Зимой мы спокойны, или даже молчаливы, но летом все наоборот», — утверждает Хименес.

5. Кофе

Журналист Ниило Симойоки утверждает, что финны — мировые чемпионы по употреблению кофе на душу населения | Источник: Niilo Simojoki

«Может, кому-то покажется странным, что мы так любим кофе, учитывая, что в этой части света он даже не растет», — говорит журналист Ниило Симойоки, который работает в Хельсинки, а живет в Туусула.

«Мы — мировые чемпионы по употреблению кофе на душу населения, — утверждает он. — Если к вам кто-то приходит в гости, то вы должны сразу же заварить кофе — тут даже вопросов никаких не возникает!».

Сегодня многие компании — по случаю столетия Финляндии — устраивают «кофейную паузу».

6. Имперский флаг

Источник: Kessinen/CC0

Сине-белый флаг Финляндии уходит корнями к флагу яхт-клуба в Хельсинки, который был лично утвержден российским императором Александром II в 1861 году.

Цвета флага яхт-клуба, в свою очередь, были взяты с флага императорского яхт-клуба в Петербурге, созданный по образу и подобию флага военно-морского флота Российской империи.