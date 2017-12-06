ДУМ РТ запустит курсы обучения татарскому языку после Нового года

Источник: ИА Татар-информ

Трехмесячный курс «Без — татарлар», помимо языковой подготовки, будет включать обучение основам ислама, отметил муфтий. Базой для проведения учебных занятий станут десять мечетей республики. Занятия будут проводится три раза в неделю в вечернее время.

«Учебник был разработан Российским исламским университетом. Мы понимаем, что он нуждается в некоторых доработках. Идея в том, чтобы человек, который не может разговаривать, но хочет, имел возможность прийти», — заявил Камиль хазрат.

Муфтий добавил, что Духовное управление мусульман РТ будет придерживаться своих заявлений относительно сохранения татарского языка. «Ни от одного своего слова, заявления мы не отказываемся», — заявил он.

Вопрос становится еще более актуальным, так как в следующем году исполняется 200 лет со дня рождения Шигабутдина Марджани, отмечает Камиль хазрат. Татарский богослов известен тем, что ревностно относился к вопросам сохранения и развития родного языка.