Ночью 7 декабря в Казани температура опустится до 6 градусов мороза
(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). Днем 7 декабря в Казани ожидается облачная погода, временами снег.
(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). Днем 7 декабря в Казани ожидается облачная погода, временами снег.
В ночные часы температура воздуха в Казани опустится до 4−6 градусов мороза, ветер ожидается южный, умеренный. Днем в городе синоптики прогнозируют 2−4 градуса ниже нуля, направление ветра —
В целом по Татарстану в большинстве районов прогнозируется снег, в отдельных районах — метель. Ветер южный,