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17:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ночью 7 декабря в Казани температура опустится до 6 градусов мороза

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). Днем 7 декабря в Казани ожидается облачная погода, временами снег.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночные часы температура воздуха в Казани опустится до 4−6 градусов мороза, ветер ожидается южный, умеренный. Днем в городе синоптики прогнозируют 2−4 градуса ниже нуля, направление ветра — юго-западное. На дорогах — гололедица.

В целом по Татарстану в большинстве районов прогнозируется снег, в отдельных районах — метель. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем и ночью минимальная температура воздуха в республике составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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