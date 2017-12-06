Ночью 7 декабря в Казани температура опустится до 6 градусов мороза

В ночные часы температура воздуха в Казани опустится до 4−6 градусов мороза, ветер ожидается южный, умеренный. Днем в городе синоптики прогнозируют 2−4 градуса ниже нуля, направление ветра — юго-западное. На дорогах — гололедица.

В целом по Татарстану в большинстве районов прогнозируется снег, в отдельных районах — метель. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем и ночью минимальная температура воздуха в республике составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.