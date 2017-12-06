Праздник к нам приходит: Санта из Финляндии прилетел в Петербург

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Необычного гостя встречали сегодня в Пулково. В Северную столицу прилетел Санта-Клаус из Финляндии — у него рождественское турне. Волшебного старика в аэропорту встречала целая делегация. Радовались ему не только дети, но и взрослые, рассказывает корреспондент «Комсомольской правы».

БИЛЕТЫ ОТ САНТЫ.

Пассажиры Пулково с удовольствием подходили к самому знаменитому фину планеты и фотографировались на память. Особенно повезло путешественникам, отправляющимся из Северной столицы в Хельсинки: они получили посадочные талоны из рук Йоулупукки.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ.

Поприветствовать сказочного гостя рождественской Jingle Bells приехала финалистка проекта «Голос. Дети» — 2015 Евдокия Малевская. Она давно мечтала о встрече с настоящим Санта-Клаусом.

Теперь, 7 декабря юная вокалистка проведет для него экскурсию по Петербургу и познакомит с главными достопримечательностями: Дворцовой площадью, Невским проспектом, Исаакиевским собором.

В это время сфотографироваться с Сантой и загадать желание смогут те из горожан, которым посчастливится встретить его на улице.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Побывает волшебник и в Ленинградской области. Там он поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Юкковской школы-интерната для слабослышащих детей. Он уже приготовил подарки для ребят, которые встретят его концертной программой. После концерта состоится чаепитие, где дети смогут поделиться своими мечтами и самыми заветными желаниями.