Праздник к нам приходит: Санта из Финляндии прилетел в Петербург
Йоулупукки пробудет в городе на Неве два дня.
Йоулупукки пробудет в городе на Неве два дня.
Необычного гостя встречали сегодня в Пулково. В Северную столицу прилетел
БИЛЕТЫ ОТ САНТЫ.
Пассажиры Пулково с удовольствием подходили к самому знаменитому фину планеты и фотографировались на память. Особенно повезло путешественникам, отправляющимся из Северной столицы в Хельсинки: они получили посадочные талоны из рук Йоулупукки.
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ.
Поприветствовать сказочного гостя рождественской Jingle Bells приехала финалистка проекта «Голос. Дети» — 2015 Евдокия Малевская. Она давно мечтала о встрече с настоящим
Теперь, 7 декабря юная вокалистка проведет для него экскурсию по Петербургу и познакомит с главными достопримечательностями: Дворцовой площадью, Невским проспектом, Исаакиевским собором.
В это время сфотографироваться с Сантой и загадать желание смогут те из горожан, которым посчастливится встретить его на улице.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
Побывает волшебник и в Ленинградской области. Там он поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Юкковской
А уже 8 декабря Йоулупукки отправится из Петербурга в Москву с трехдневным визитом.