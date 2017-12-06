В Самарской области ограничение на движение грузовиков продлили еще на 8 часов
Ограничение на движение грузового транспорта на федеральных дорогах Самарской области, которое должны были снять в 18:00, решили продлить еще на 8 часов.
Ограничение на движение грузового транспорта на федеральных дорогах Самарской области, которое должны были снять в 18:00, решили продлить еще на 8 часов.
До 2:00 часов ночи продолжает действовать запрет на проезд по участкам трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228
«Дорожные службы усиленно продолжают устранять последствия обильного снегопада. На дорогах федерального значения работают 110 единиц техники. В частности, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по автомобильной дороге М-5 “Урал” задействована 41 машина, из них 29 комбинированных дорожных машин, 2 грейдера, 7 погрузчиков, три трактора», — сообщает