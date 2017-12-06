В Самарской области ограничение на движение грузовиков продлили еще на 8 часов

До 2:00 часов ночи продолжает действовать запрет на проезд по участкам трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.