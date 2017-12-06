Движение трамваев №№ 1,2 и 21 в Нижнем Новгороде будет изменено 7 декабря
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, движение транспорта будет приостановлено в связи с проведением тестовых испытаний с 09:30 до 11:00.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, движение транспорта будет приостановлено в связи с проведением тестовых испытаний с 09:30 до 11:00.
Согласно информации, трамвай № 1 будет следовать от Московского вокзала через площадь Комсомольскую, улицы Малая Ямская и Красносельская до улицы Маслякова и обратно.
По внутреннему кольцу трамвая № 2, в направлении улиц Пискунова и Большая Печерская интервалы движения вагонов будут временно изменены, как и их маршрут: от Черного пруда по улице Пискунова с разворотом по улице Алексеевской, далее по улицам Октябрьской — Большой Печерской — Белинского — Краснофлотской — Маслякова и обратно. По внешнему кольцу, в направлении улиц Добролюбова и Ильинской, движение сохранится без изменений.
Движение трамвая № 21 будет организовано по следующей схеме: парк «Дубки» — площадь Комсомольская — улицы Малая Ямская — Красносельская — Маслякова и обратно.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по ул. Полевая в Нижнем Новгороде изменится до 29 декабря.