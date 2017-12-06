Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья

Актриса и фотомодель Памела Андерсон представила коллекцию нижнего белья Pamela Loves, разработанную совместно с британской маркой Coco de Mer. Об этом сообщает Daily Mail.

В линейку вошли бюстгальтеры-бра, трусики, пеньюары, боди, корсеты, пояса для чулок из полупрозрачной сетки с кружевом и из шелка алого, розового и черного цвета.

При этом 50-летняя модель сама позировала для рекламной кампании коллекции известному фотографу моды Ранкину. На некоторых снимках Андерсон держит в руках винтажную фотокамеру.

Ранее сообщалось, что популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье в новогоднем рекламном ролике для журнала Love. На видео модель позирует на столе со спагетти, соусами и оливковым маслом, покрывает себя едой и ест ее прямо перед камерой.