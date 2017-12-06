Главный Дед Мороз России заявил, что огорчен отстранением сборной РФ от Олимпиады-2018
Главный Дед Мороз страны заявил, что остался огорчен
Главный Дед Мороз страны заявил, что остался огорчен
«Я очень огорчен, что наши спортсмены не поехали на Олимпийские игры, но я буду всем сердцем верить, что наши спортсмены самые лучшие, самые достойные», — сказал Дед Мороз.
Ведь еще в 2014 г., будучи на олимпиаде в Сочи, я поддерживал нашу сборную олимпийскую команду, и Россия была чемпионкой. Я думаю, что нашей сборной нет конкурентов.
Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане