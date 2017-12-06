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18:12 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Главный Дед Мороз России заявил, что огорчен отстранением сборной РФ от Олимпиады-2018

Главный Дед Мороз страны заявил, что остался огорчен из-за отстранения сборной России от Олимпиады. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Москве, куда прибыл из Великого Устюга.

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6
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«Я очень огорчен, что наши спортсмены не поехали на Олимпийские игры, но я буду всем сердцем верить, что наши спортсмены самые лучшие, самые достойные», — сказал Дед Мороз.

Ведь еще в 2014 г., будучи на олимпиаде в Сочи, я поддерживал нашу сборную олимпийскую команду, и Россия была чемпионкой. Я думаю, что нашей сборной нет конкурентов.
Дед Мороз

Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.

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